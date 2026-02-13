Uno Entre Rios | La Provincia | Bomberos

Bomberos de Galarza necesitan incorporar choferes con urgencia

Bomberos de Galarza necesitan con urgencia choferes para conducir sus unidades y fortalecer el servicio ante emergencias en la comunidad y zonas aledañas.

13 de febrero 2026 · 12:54hs
Integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Galarza realizan una valiosa e importante labor en cada una de las intervenciones a las que deben acudir ante una emergencia o incendio, tanto en la comunidad como en zonas aledañas.

Con el objetivo de fortalecer el servicio que vienen brindando, desde la institución lanzaron un pedido a la población ante la necesidad urgente de incorporar choferes para conducir las unidades con las que cuenta la entidad.

LEER MÁS: Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025

Por este motivo, quienes estén interesados en sumarse al equipo de trabajo pueden enviar un mensaje al 3444-465917, donde se responderán dudas y consultas.

