El horóscopo para este miércoles 11 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

11 de febrero 2026 · 07:13hs
Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No comience esa aventura, no le interesa. No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte. Cumpla con sus obligaciones profesionales. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su personalidad atraerá a alguien muy especial. Sus transacciones bursátiles le reportan grandes beneficios. Está convirtiéndose en el asesor perfecto para su empresa. Evite la pereza.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La comunicación con su pareja no fluye como debiera. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Día algo difícil por la acumulación de trabajo. Anímese, esas molestias no tienen importancia.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Escuche más a los demás y no sea tan cabezota. Precaución a la hora de gastar. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. Hoy disfrutará de un buen estado de salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hable, o su relación se resentirá. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. El momento profesional le obligará a asumir riesgos. Salud excelente; ello se debe a la dieta y al ejercicio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ha llegado la estabilidad con la persona amada. Se puede ser feliz con menos cosas. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Su metabolismo se encuentra ligeramente alterado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Deseará dedicar cualquier rato libre a su pareja. Puede vivir con menos de lo que tiene. Está cosechando reconocimiento en su puesto de trabajo. Vigile su tensión arterial.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En cuestiones amorosas, buen día. Se podría decir que está en números rojos. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. Aproveche su buen estado de salud para hacer deporte.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No decaiga para que los problemas sentimentales no crezcan. Buenos tiempos para las inversiones. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. Molestias en las piernas, nada importante.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Las necesidades de una persona cercana no le dejan ahorrar. Mejoras profesionales. Acuda a ese taller de psicología y relaciónese.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Conocerá a alguien muy especial. No reprima sus inversiones por los errores anteriores. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. Controle sus enfados o su tensión se resentirá.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Cuide su imagen personal. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Su creatividad le ayudará a ascender en el trabajo. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

