Celebremos juntos el día de San Valentín

UNO apuesta al amor, y te invita a participar de un sorteo para que puedas dar el siguiente paso en tu relación.

UNO apuesta al amor, y te invita a participar de un sorteo para que puedas dar el siguiente paso en tu relación.

Mediante la cuenta de Instagram de UNO @unoentrerios se invita a participar a todos los seguidores del sorteo de un anillo de compromiso.

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Libros para regalar en San Valentín: historias sobre distintas formas de amor

¿Cómo participar?

Buscá el posteo en la cuenta de instagram de UNO referente al sorteo de San Valentín y completá los pasos indicados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

Premio:

1° -Un anillo de compromiso, de plata.

El sorteo se realizará el 12 de febrero, se anunciará en las historias el nombre del ganador/a. El premio es un anillo de Plata 900 de Joyería Metz. El premio no se puede canjear por otro producto o su valor en efectivo.