Vecinos denuncian basural a cielo abierto en Concepción del Uruguay

Vecinos de Concepción del Uruguay denuncian un basural a cielo abierto en Bulevar 12 de Octubre y 12 del Norte, reclamando acción municipal urgente.

13 de febrero 2026 · 13:18hs
Vecinos de Concepción del Uruguay volvieron a manifestar su preocupación por la presencia de un basural a cielo abierto en la intersección de Bulevar 12 de Octubre y 12 del Norte, donde aseguran que la situación se repite desde hace tiempo sin una solución definitiva.

Según relataron a La Pirámide, pese a los reclamos realizados, en el lugar continúan arrojándose residuos de todo tipo. En las últimas horas, una camioneta habría descargado cuatro tachos de 200 litros llenos de basura, agravando el estado de la esquina y generando indignación entre los frentistas.

Reclamos por basura acumulada en esquina del barrio en Concepción del Uruguay

Los vecinos señalaron que pagan sus impuestos y reclaman una mayor intervención del Municipio, solicitando la colocación de más contenedores, la instalación de carteles de prohibición de arrojar basura y controles efectivos para evitar este tipo de prácticas.

"Esto no es para eso, la basura debe llevarse al basural", expresaron, remarcando que la acumulación de residuos no solo afecta la imagen del barrio, sino que también representa un riesgo sanitario y ambiental.

La situación vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar la concientización, el control y las respuestas municipales ante este tipo de focos de contaminación urbana.

