El horóscopo para este jueves 12 de febrero de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Ejercita la paciencia, es posible que tengas problemas y malentendidos. Redobla esfuerzos y asegúrate que tus mensajes lleguen.

El horóscopo para este martes 10 de febrero de 2026

El horóscopo para este miércoles 11 de febrero de 2026

Salud: Debes valorar más los aspectos comunicativos de la vida y ceder en la agresividad que muestras en el trato, que solo te cierra las oportunidades.

Amor: Cuida tu intimidad de quienes pretenden saber qué necesitas. Preserva la relación, y el vínculo con tu pareja se afianzará.

Dinero: Responsabilidades excesivas disminuyen tu energía. Haz un balance de tu vida y cambia los bloqueos que limitan tu economía.

Tauro

Procura tomar muy en cuenta los pequeños detalles con relación a tus amigos o tu pareja. La generosidad es una cualidad.

Salud: No te conformes con lo que viene por defecto. Busca tu bienestar interior en las pequeñas cosas. Aunque todo esté bien, puedes sentirte triste.

Amor: Este amor será de mucha ayuda para ti. Te dirá todo el tiempo cuánto vales y lo inteligente que eres, eso ayudará a tu autoestima

Dinero: Puedes ganar toneladas de dinero, pero lo gastas con una rapidez asombrosa y, por eso, pasas épocas de gran pobreza. No dilapides.

Géminis

Te marearás con tus propios pensamientos, en tanto que cambiarás de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus actividades.

Salud: Siempre ves el lado negativo de las cosas, deberías tratar de no prolongar demasiado esta situación, si no te vas a ver bastante solo.

Amor: No permitas que tus temores interfieran en tu relación amorosa. No hay nada que temer, porque la suerte estará de tu lado.

Dinero: Obtendrás reconocimiento en tu trabajo, hay mucho contacto y colaboración con tus colegas y compañeros. Éxitos.

Cáncer

Estarás expuesto a discusiones y peleas callejeras. Tu humor está en la cuerda floja y no soportarás una agresión sin sentido.

Salud: Es un día precioso. La vida invita a ser vivida con todas sus consecuencias, y las flores muestran todo su esplendor y alegran el alma.

Amor: Debes permitirle a la pareja que siga su curso. Si coartas las relaciones cuando comienzan a darte miedo, nunca mejorarán

Dinero: Déjate llevar por tus corazonadas, los éxitos en los negocios importantes, muchas veces dependen de nuestra intuición.

Leo

Tu entorno laboral te resultará cada vez más ameno y podrás empezar a sentir que es el lugar donde quieres quedarte.

Salud: Tienes infinitos recursos para salir de un mal trago. Si algo te angustia hoy, opta por un paseo relajante e intenta dejar la mente en blanco.

Amor: Vas a sufrir un abandono. Quizás no sea tu pareja, puede ser un amigo, pero será tan imprevisto que te dejará sin respuesta.

Dinero: Tienes un futuro seguro y promisorio porque sabes aprovechar las oportunidades que aparecen en el camino.

Virgo

Una importante noticia te pondrá en un estado de nerviosismo y de ansiedad. Solo la serenidad será la herramienta más efectiva.

Salud: Toma iniciativas vinculadas con arte, recreación, deportes y actividades con niños. También para reflexionar sobre el orgullo y la autoestima.

Amor: Tendrás una intimidad equilibrada y armónica que te permitirá alcanzar un óptimo status en tu relación, que continuará serena.

Dinero: Te comienzas a desprender de cargas materiales, no te conviene embarcarte en nuevos proyectos. Éxito en los exámenes.

Horóscopo astrología signo signos zodíaco numerología (1) Horóscopo

Libra

Te abocas a resolver asuntos vinculados con préstamos, seguros, impuestos, para ponerlos al día y evitar contratiempos.

Salud: No te vendrá mal de vez en cuando escuchar los consejos de quienes saben de ti. Sé más flexible y menos empecinado en tus deseos.

Amor: Sentirás que esa persona que conociste no es lo que tú esperabas que fuera. A veces debes entender que cada uno es como es.

Dinero: Un asunto económico te va a dar dolor de cabeza, pero se va a resolver a tu favor. Deberás estar muy dedicado a tus actividades.

Escorpio

Hoy estás algo en baja, puedes dar rienda suelta al temperamento, pero ten cuidado de no excederte.

Salud: Para superar cualquier diferencia o conflicto emocional, relájate y ocupa tu tiempo en mejorar la decoración o hacer algún arreglo en tu casa.

Amor: Estás en condiciones de agotar todos los recursos personales para llegar a la persona que amas. No te desesperes, llegarás.

Dinero: No te abandones al devenir de los hechos y actúa con convicción, ya que es un buen período para proyectos nuevos.

Sagitario

Las relaciones públicas son tu fuerte, en estos días ganarás más enlazando iniciativas ajenas que promoviendo las propias.

Salud: No muestres inseguridad al manifestar tus afectos, la sinceridad en ciertas ocasiones es necesaria para definir el rumbo de tus sentimientos.

Amor: No te comprometerás en relaciones duraderas, preferirás una relación de solo amistad. El lema es disfrutar el presente.

Dinero: Estarás en posibilidades de mejorar tus finanzas, pero te resistirás a gastar. Mantén tu prudencia, ya que te llevará por buen camino.

Capricornio

Una vieja amistad aparecerá por negocios. Podrías recibir una llamada inesperada de alguien que vive lejos y hace mucho que no lo ves.

Salud: Trata de ser más flexible a las sugerencias de cambio, es el momento para transformaciones. Si te muestras receptivo, otros te pedirán opinión.

Amor: Tendrás una relación estimulante y te sentirás lleno de vitalidad. Puede ser muy positiva si evitas las imprudencias.

Dinero: El fruto de tu trabajo te generará una buena racha económica y te convertirás en un pez nadando en abundancia.

Acuario

Sabemos que tu trabajo es importante, pero deberías poner en la balanza de tu vida cuáles son tus prioridades en estos momentos.

Salud: Debes establecer metas que sean más precisas y planes que sean más concretos. Si te sigues yendo tanto por las ramas no lograrás efectividad.

Amor: Aunque no te gusten, las buenas maneras te resultarán necesarias para el trato con tu pareja. Harás propuestas inesperadas.

Dinero: Atrévete a una decisión definitiva en el plano laboral. Largas conversaciones podrán poner un punto final a este tema.

Piscis

Un amigo se mostrará inescrutable y manipulador, será mejor no prestarle atención. No pierdas tiempo en tales juegos.

Salud: Es muy posible que la inestabilidad emocional te esté jugando una mala pasada. Busca una palabra o un consejo amigo que te ayude a estar mejor.

Amor: Aunque eres de los que apuestan a una plácida convivencia, secretamente rogarás por alguien que haga temblar tus estructuras.

Dinero: Pelea por lo que es tuyo, sin demoras. Pero mide tus palabras y no subestimes a tu interlocutor a la hora de negociar.