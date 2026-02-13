Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: equipo de la Selección Argentina de Sóftbol pintó y reacondicionó la escuela Guadalupe

Además de la colaboración de los deportistas, la institución de Paraná recibió donaciones de pintura y elementos que permitieron la puesta a punto para el inicio del ciclo lectivo

13 de febrero 2026 · 13:05hs
Integrantes de la Selección Argentina de Sóftbol Sub23 colaboraron este viernes con el reacondicionamiento de las aulas, pintura de paredes y pizarrones de la escuela secundaria N° 28 Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en calle República de Siria N° 2700 de Paraná.

Equipo sub23 sóftbol escuela Guadalupe (1)

Tal y como había indicado a UNO María Inés Bustamante, rectora de la escuela, los deportistas colaboraron en la puesta a punto de las aulas para el inicio del ciclo lectivo 2026. Hasta el jueves tenían donado 20 litros de pintura y este viernes recolectaron en total 80 litros, con la colaboración de los diputados Carolina Streitenberger y Jorge Maier, y del coordinador de operaciones logísticas del Ministerio de Desarrollo Humano.

Equipo sub23 sóftbol escuela Guadalupe (3)

La institución celebra este año su 34º aniversario y se encuentra en plena acción para garantizar que sus 412 estudiantes comiencen las clases en las mejores condiciones posibles. Ante la falta de recursos estatales suficientes para el mantenimiento y la pintura edilicia, la institución tomó la firme decisión de no quedarse de brazos cruzados y apostar por la autogestión y la solidaridad. Este viernes, el trabajo y la ayuda comenzaron a dar sus frutos y ya el edificio luce mucho mejor y acondicionado para comodidad de sus estudiantes.

"Nuestros chicos merecen estudiar con comodidad", había mencionado Bustamante. Ante la escasez de presupuesto para infraestructura y mantenimiento, la comunidad tenía dos opciones: limitarse a enviar notas de reclamo o movilizarse para generar cambios. "Optamos por lo segundo, gestionando donaciones que van desde elementos de limpieza hasta la búsqueda activa de materiales de construcción", señaló.

Con la "diez" en solidaridad

Este viernes los integrantes de la Selección Argentina U23 de Sóftbol se acercaron a la institución para colaborar con las tareas de pintura. Si bien inicialmente estaba previsto que el equipo nacional (que tiene previsto viajar el sábado a Montería, en Colombia, para participar del Panamericano Masculino Mayor) dedicara la tarde previa a su partida para ayudar a mejorar el entorno donde asisten diariamente los chicos, finalmente se acordó que sea la U23 la que colabore con la institución. No sólo pintaron paredes y pizarrones, también limpiaron pasillos, mesas y bancos.

Esc Nuestra Señora de Guadalupe limpieza

Aire acondicionado

Aún falta un sueño por cumplir este 2026 para la institución y es dotar a la biblioteca con aire acondicionado para que los alumnos tengan un espacio fresco y adecuado para el estudio. Es por eso que las autoridades solicitan a quienes puedan aportar ya sea dinero o bien un equipo usado, que se comuniquen

Quienes quieran colaborar pueden dirigirse a la escuela o comunicarse al: (0343) 155-013626

