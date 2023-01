Salud: consejos para evitar problemas gástricos en Brasil

Entre los consejos se destacan: no tomar agua de la canilla ni comprar comida en puestos callejeros o ambulantes, sanitizar frutas y verduras con una solución a base de lavandina y no tomar directamente de las latas y picos de las botellas.

A continuación la lista completa de recomendaciones para los argentinos que viajen a las playas brasileñas:

- Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes y después de ir al baño, cambiar pañales, manipular y preparar alimentos, amamantar y/o tocar animales. Si no hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante de manos a base de alcohol y lavar las manos con agua y jabón tan pronto como estén disponibles.

- Usar agua segura (que esté filtrada, tratada o hervida). Evitar el consumo de agua de la canilla o grifo ya que en algunos lugares puede no ser segura para beber, preparar alimentos y bebidas, hacer hielo, cocinar y cepillarse los dientes. No consumir bebidas con hielo que no se sepa cómo fue elaborado.

- Evitar tomar directamente de las latas o botellas, ya que la superficie de las mismas puede estar contaminada. Deben limpiarse y secarse antes de beber o servir en un vaso.

playa brasil verano florianopolis vacaciones.jpg Las playas del sur de Brasil reciben a decenas de miles de argentinos cada verano

- Evitar el consumo de alimentos más allá de la fecha de caducidad, incluso si se observan en buen estado.

- Evitar el consumo de alimentos en mal estado, con olor, color o sabor alterados.

- Evitar el consumo de alimentos envasados si el mismo se encuentra hinchado o aplastado.

- Evitar el consumo de alimentos en puestos de venta callejera. Evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocidos. Los alimentos de origen animal, especialmente huevos, carnes, pescados y mariscos, deben estar bien cocidos.

- Consumir productos lácteos pasteurizados.

- Guardar adecuadamente los alimentos antes de colocarlos en la heladera. No mezclar alimentos cocidos con crudos.

- Evitar el consumo de ensaladas, verduras crudas y frutas crudas sin pelar.

- Pelar las frutas ya que son más seguras cuando las pela la persona que las come.

- Al realizar la preparación de vegetales, sanitizar frutas, verduras y hortalizas con una solución de hipoclorito al 2,5% (diluir una cucharada de lavandina en un litro de agua durante 15 minutos, lavar después con agua corriente para eliminar los residuos).

- Lavar y desinfectar las superficies y utensilios utilizados en la preparación de alimentos.

- Evitar traer alimentos perecederos del viaje sin adecuada refrigeración.

- Evitar bañarse en aguas de playa señalizadas como inapropiadas y/o contaminadas