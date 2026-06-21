Mate: cuánto se recomienda tomar por día y qué cuidados tener según cada situación de salud

Aunque es una bebida con propiedades antioxidantes y nutritivas, el mate requiere un consumo moderado en embarazadas y personas hipertensas.

El mate es, sin lugar a dudas, una de las bebidas más representativas de la cultura argentina. Presente en desayunos, meriendas y reuniones entre familiares o amigos, la infusión forma parte de la rutina cotidiana de millones de personas. Sin embargo, aunque suele asociarse a hábitos saludables, su consumo también requiere algunos cuidados, especialmente en personas con determinadas condiciones de salud.

Especialistas en nutrición y salud integral señalan que no existe un límite estricto de consumo diario para la población general. De todos modos, recomiendan no superar el litro de mate por día y utilizar entre 12 y 23 gramos de yerba diariamente para evitar excesos, principalmente por el contenido de cafeína.

Las advertencias son mayores en algunos grupos específicos. En el caso de las embarazadas, los profesionales aconsejan moderar el consumo y no ingerir más de 350 mililitros diarios. El motivo radica en que la cafeína atraviesa la placenta y un consumo elevado podría incrementar el riesgo de abortos espontáneos y partos prematuros.

Entre mate

Las personas que padecen hipertensión arterial también deben prestar atención a la cantidad de mate que consumen. Tanto la cafeína presente en la yerba como la del café tienen la capacidad de elevar la presión arterial, especialmente en quienes son sensibles a estas sustancias. Por ello, se recomienda controlar la aparición de síntomas y monitorear periódicamente los valores de presión para determinar la tolerancia individual.

Otro grupo que debe actuar con precaución es el de quienes toman inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), medicamentos que se utilizan en algunos tratamientos contra la depresión y la enfermedad de Parkinson. En estos casos, el mate puede generar interacciones con los fármacos y provocar efectos no deseados. Aunque no existe una dosis establecida, los especialistas coinciden en que un menor consumo reduce las posibilidades de complicaciones.

Más allá de estas advertencias, el mate también aporta numerosos beneficios para la salud. La yerba mate es rica en polifenoles, compuestos con un importante poder antioxidante que ayudan a fortalecer las defensas del organismo y a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres. De acuerdo con distintos estudios, el mate caliente, la forma de consumo más habitual en Argentina, contiene incluso una mayor concentración de antioxidantes que el té verde.

Fuente de vitaminas

La infusión también es fuente de vitaminas del complejo B, esenciales para la producción de energía y la formación de células sanguíneas. Además, aporta vitamina C, un nutriente clave para el sistema inmunológico, aunque los especialistas recomiendan evitar temperaturas excesivamente altas para preservar mejor sus propiedades.

Entre sus componentes minerales se destacan el potasio, necesario para el correcto funcionamiento del corazón, y el magnesio, que participa en múltiples procesos metabólicos y favorece la absorción de proteínas. También contiene pequeñas cantidades de hierro, calcio y fósforo.

Otro de los atributos del mate es la presencia de xantinas, entre ellas la cafeína, la teobromina y la teofilina. Estas sustancias tienen un efecto estimulante sobre el sistema nervioso central, contribuyen a mejorar la concentración, favorecen el estado de alerta y ayudan a combatir la fatiga física y mental.

Con un bajo aporte calórico y reducido contenido de sodio, el mate continúa siendo una alternativa saludable para la mayoría de las personas. No obstante, los especialistas insisten en que su consumo debe adaptarse a las características y necesidades de cada individuo para aprovechar sus beneficios sin descuidar la salud.