Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi le cantarán al papa León XIV durante su visita a la Argentina, en noviembre, en dos encuentros con música y fe.

Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi le cantarán al papa León XIV durante su visita a la Argentina

Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi fueron convocados para participar de las actividades musicales que acompañarán la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Los dos artistas formarán parte de encuentros diferentes y llevarán sus voces a una agenda que combinará celebraciones religiosas, expresiones culturales y espacios de diálogo con la comunidad.

La noticia se conoció este domingo y generó una fuerte repercusión por el significado que tendrá para ambos músicos. Mientras que Pereyra se presentará durante la misa que el Pontífice celebrará en Luján, Pennisi participará de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Luciano Pereyra cantará en su ciudad natal

Uno de los momentos más significativos será la participación de Luciano Pereyra en la celebración que León XIV presidirá el miércoles 11 de noviembre en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

El propio cantante anunció la noticia durante uno de sus recitales en el Movistar Arena de Buenos Aires. Visiblemente emocionado, compartió con el público que había recibido la confirmación de que cantaría ante el Papa en la ciudad donde nació y vive.

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”, expresó sobre el escenario.

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No será la primera vez que el cantante actúe ante un Papa. En agosto de 2000, cuando tenía 18 años, fue elegido para representar a la juventud latinoamericana durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Roma, en el marco del Jubileo. En aquella oportunidad interpretó “Solo le pido a Dios”, la emblemática canción de León Gieco.

Más de dos décadas después, Pereyra volverá a protagonizar una actuación de carácter religioso, esta vez en su propia ciudad y ante el actual líder de la Iglesia católica.

Nahuel Pennisi participará de un encuentro con jóvenes

Por su parte, Nahuel Pennisi formará parte de la actividad que León XIV compartirá con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El encuentro está previsto para el martes 10 de noviembre y será uno de los momentos de la visita dedicados especialmente a las nuevas generaciones.

El cantante manifestó su alegría por la convocatoria y explicó que la posibilidad de actuar frente al Pontífice tiene un significado profundo en su vida personal. “A mí me llega muy fuerte porque soy un hombre de fe”, expresó.

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Pennisi también destacó la importancia de que la actividad permita generar un espacio de encuentro entre el Papa y los jóvenes. En ese sentido, consideró que las nuevas generaciones tienen un papel central en la construcción del presente y del futuro de la sociedad.

La presentación llegará en una etapa especial de su recorrido artístico, luego del lanzamiento de "Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa", un trabajo dedicado al repertorio de la histórica cantora argentina. Con ese proyecto, el músico profundiza su vínculo con el folclore y con las canciones que forman parte de la identidad musical latinoamericana.

Una visita con música argentina

Las actuaciones de Pereyra y Pennisi integrarán una programación artística más amplia, pensada para acompañar las distintas celebraciones y encuentros de León XIV durante su paso por el país.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), el programa incluirá artistas, bailarines, músicos y agrupaciones corales en diferentes puntos del recorrido. Entre los nombres anunciados figuran Abel Pintos, Jorge Rojas y Jairo, además de distintos conjuntos y coros.

La organización también anticipó que más de 600 coreutas y 200 músicos participarán de las celebraciones litúrgicas previstas durante la visita. La propuesta buscará reflejar la diversidad cultural argentina mediante expresiones musicales de distintas regiones.

El viaje de León XIV se desarrollará del 8 al 11 de noviembre y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será una visita de especial relevancia para la comunidad católica argentina, que volverá a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas sin una visita pontificia al país.

En ese marco, las presentaciones de Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi aportarán dos momentos musicales con características diferentes: uno atravesado por las raíces personales del cantante en Luján y otro centrado en el encuentro con los jóvenes y el mensaje de unidad. Ambos artistas compartirán así una experiencia que reunirá música, fe e identidad argentina.