Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | portal

El Portal 11/11: día para manifestar y aprovechar la energía del universo

El Portal 11/11 tiene un significado especial en numerología y espiritualidad. Los creyentes utilizan este día para manifestar sus deseos y agradecer.

11 de noviembre 2025 · 09:28hs
El Portal 11/11: día para manifestar y aprovechar la energía del universo

El Portal 11/11: día para manifestar y aprovechar la energía del universo

Este 11 de noviembre es una fecha muy importante para aquellos que quieren aprovechar la energía del universo y alinear sus intenciones personales con el cosmos. Conocido como el Portal 11/11, este día marca la apertura de un canal energético que potencia nuestras intenciones y crea una atmósfera ideal para hacer rituales y manifestar nuestros deseos y metas.

El Portal 11/11 tiene un significado especial en numerología y espiritualidad. La secuencia de números idénticos, el "11/11", va más allá de ser una simple coincidencia. El número 11 es considerado un "número maestro" en la numerología, simbolizando la intuición, la iluminación y la conexión con dimensiones superiores. Según estas creencias, el 11 de noviembre nos abre una "puerta cósmica" hacia una mayor conciencia, permitiendo que nuestras intenciones y pensamientos tengan un impacto más profundo en el universo.

el horoscopo para este martes 11 de noviembre de 2025

El horóscopo para este martes 11 de noviembre de 2025

el horoscopo para este lunes 10 de noviembre de 2025

El horóscopo para este lunes 10 de noviembre de 2025

Frecuencia energética

Cada año, este portal nos invita a alinear nuestros pensamientos con el propósito de nuestra alma. Es una oportunidad para reconectar con nuestras metas, visualizarlas y sembrar las intenciones que queremos que florezcan en nuestra vida. El número 11, con su frecuencia energética, nos ayuda a activar nuestra intuición y a alinearnos con el camino de vida que queremos seguir.

LEER MÁS: El horóscopo para este martes 11 de noviembre de 2025

El Portal 11/11 no solo es especial por su simbolismo, sino también por la energía que pone a disposición de aquellos que quieren hacer cambios en su vida. Aprovechar este momento potencia la manifestación de deseos y sueños, dándoles una fuerza única gracias al canal energético que se abre. Al manifestar el 11 de noviembre, puedes clarificar tus intenciones y amplificar el poder de tus pensamientos y emociones, logrando así una mayor conexión con el universo.

Rituales de manifestación

Este día es ideal para hacer rituales de manifestación, meditaciones profundas o simplemente tomar unos minutos para escribir detalladamente tus deseos y objetivos. La claridad en lo que quieres atraer y la confianza en que el universo escucha tus intenciones son claves para una manifestación efectiva. Al vibrar en esta frecuencia, te sintonizas con la energía de la creación, abriéndote a recibir lo que buscas en tu vida.

Aprovechá el Portal 11/11 con un simple ritual de manifestación. Primero, encontrá un espacio tranquilo donde puedas relajarte y enfocar tus pensamientos. Tomate unos minutos para respirar profundamente y calmar tu mente. Después, con un cuaderno o en una hoja de papel, escribí lo que querés atraer en tu vida. Describí cada deseo con claridad, usando palabras positivas y en presente, como si ya estuviese sucediendo.

portal energía Manifestación
Noticias relacionadas
Centro de Conservación Aguará recibió tres crías huérfanas de aguará popé. Su madre había sido atropellada en una ruta de Corrientes 

Corrientes: rescataron crias de aguará pope tras la muerte de su madre

Astrología. Este el el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Horóscopo del domingo 9 de noviembre de 2025

Este lunes comienza la semana del helado artesanala en el país

Este lunes comienza la semana del helado artesanal en el país

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 8 de noviembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

Horóscopo del sábado 8 de noviembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Liga Provincial: están los cruces de playoffs

Liga Provincial: están los cruces de playoffs

El Portal 11/11: día para manifestar y aprovechar la energía del universo

El Portal 11/11: día para manifestar y aprovechar la energía del universo

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Ultimo Momento
Liga Provincial: están los cruces de playoffs

Liga Provincial: están los cruces de playoffs

El Portal 11/11: día para manifestar y aprovechar la energía del universo

El Portal 11/11: día para manifestar y aprovechar la energía del universo

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

Policiales
Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Von Wernich: rechazan pedido de salidas transitorias del excura

Von Wernich: rechazan pedido de salidas transitorias del excura

Investigan la muerte de un joven preso en la Alcaidía de Concordia

Investigan la muerte de un joven preso en la Alcaidía de Concordia

Ovación
Liga Provincial: están los cruces de playoffs

Liga Provincial: están los cruces de playoffs

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

La provincia
Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

Granja Tres Arroyos adeuda salarios y crece el malestar entre los empleados

Granja Tres Arroyos adeuda salarios y crece el malestar entre los empleados

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

Dejanos tu comentario