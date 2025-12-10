Uno Entre Rios | El País | alerta

Alerta por el desmantelamiento del sistema científico

La comunidad científica denuncia recortes en financiamiento de proyectos. El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16

10 de diciembre 2025 · 11:23hs
La comunidad científica denuncia recortes en financiamiento de proyectos. El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16

La comunidad científica denuncia recortes en financiamiento de proyectos. El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16
La comunidad científica denuncia recortes en financiamiento de proyectos. El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16

La comunidad científica denuncia recortes en financiamiento de proyectos. El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16

La comunidad científica advierte y denuncia recortes en el financiamiento de proyectos clave para el país. En ese sentido, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) recalca que el recorte se centra en la Agencia I+D+i, que dependía del desaparecido Ministerio de Ciencia y Tecnología que históricamente financiaba actividades científicas mediante convocatorias. Ahora depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la órbita de Darío Genua que en estos años ha anulado las convocatorias a Proyectos de Investigación Científico/Tecnológicos (PICT 2022), los cuales 800 ya estaban adjudicados. En tanto se prorrogó unas 7 veces la convocatoria PICT 2023 (a ejecutarse en 2025). Esta nueva política apunta a la ciencia aplicada para la rápida obtención de productos, dejando de lado la inversión fundamental en ciencia básica.

conicet paro

También hicieron hincapié en la desaparición de esta línea de financiación que solía sostener unos 1.500 proyectos anualmente. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, esta decisión eliminó 109 proyectos seleccionados en concursos. Advierten que desaparecieron programas de financiación como Construir Ciencia y Equipar Ciencia junto con la disolución del Ministerio.

Para este lunes se esperan tormentas fuertes, con temperaturas promedio entre 18 y 22 grados. Habrá marcado ascenso de temperaturas en la semana, según el SMN 

SMN extendió el alerta por tormentas hasta el martes

Para este este domingo se pronostican lluvias y tormentas aisladas. La temperatura ttrepará a 35 grados en la semana que inicia, según el SMN 

SMN: pronostican tormentas y rige alerta para el lunes

La función Ciencia y Tecnología (CyT) representará este año un mínimo histórico en relación con el PBI (0,164 por ciento), bajando desde el 0,3 por ciento en 2023. El deterioro de la inversión en el sector en solo dos años es del 45,3%.

Desde Raicyt se explicó que, debido a estas anulaciones, el próximo año Argentina será el único país de América Latina que no invierte en ciencia.

En el anuncio del nuevo plan científico se eliminaron del financiamiento público para proyectos de investigación y se reduce a solo 50 proyectos de ciencia aplicada. La medida deja automáticamente fuera de apoyo financiero a toda la ciencia básica y pone al borde de la desaparición a un sistema científico que ya se encontraba en estado de crítico. Estos recortes atacan áreas donde Argentina es considerada líder mundial, como la biología molecular, la biotecnología y el agro.

El presupuesto de la función ciencia y técnica fue reducido en un 44% en los últimos dos años.

ciencia

Más datos

  • El deterioro de los salarios del sector científico promedia entre un 30 y 40% desde diciembre de 2023. Las becas de investigación, financiadas por los PICTs, se redujeron de cerca de 1.300 en 2023 a 600, sin contemplar el otorgamiento de nuevas becas.
  • La falta de fondos y la paralización están causando un "éxodo masivo de científicos-docentes", lo que afecta la calidad académica de las universidades nacionales.
  • La política de desfinanciamiento se complementada con una falta total de canales de dialogo con los responsables de estas

Recortes en instituciones clave

  • Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación: 85%.
  • CONICET: 32%.
  • INTI: 49%.
  • INTA: 36%.
  • Comisión de Energía Atómica: 43%.
  • Servicio Meteorológico Nacional: 33%.
  • Secretaría de Educación: 49%.

LEER MÁS: Conicet está en peligro de desmantelamiento

Consecuencias

Se subraya que la migración de los científicos, desperdicio de décadas de inversión en ciencia. Estos recursos formados en Argentina son reciben y aprovechados en el exterior, un un recurso de altísima calificación sin costo.

aviones F-16 CABA vuelo 1

No hay plata para ciencia pero sí para aviones de guerra

El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16. La compra de aviones de guerra F-16 usados a Dinamarca sigue cosechando críticas, más si se compara con la reciente decisión del Gobierno de desfinanciar proyectos de ciencia y técnica. La controversia se centra en el alto costo del material obsoleto y el desmantelamiento de sistemas clave para el desarrollo nacional.

Los aviones F-16, presentados el fin de semana con vuelo rasante sobre Buenso Aires son considerados "chatarra importada" de la cual se desconoce cuántas horas de vuelo tienen. El costo de la compra ascendió a 301 millones de dólares, cifra que contrasta con la estimación inicial de Dinamarca, que había considerado obtener hasta 62 millones de dólares por estos aviones que ese país está reemplazando por F-35.

alerta Ciencia Científico Sistema Aviones
Noticias relacionadas
entre rios: lluvias y tormentas durante toda la jornada

Entre Ríos: lluvias y tormentas durante toda la jornada

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia con un posteo en X. 

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026.

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Conmoción en Córdoba: robaron un ternero que era mascota de una escuela y lo carnearon.

Conmoción en Córdoba: robaron un ternero que era mascota de una escuela y lo carnearon

Ver comentarios

Lo último

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Ultimo Momento
Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Policiales
Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Ovación
Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

La provincia
Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Dejanos tu comentario