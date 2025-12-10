Alerta por el desmantelamiento del sistema científico

La comunidad científica denuncia recortes en financiamiento de proyectos. El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16

La comunidad científica advierte y denuncia recortes en el financiamiento de proyectos clave para el país. En ese sentido, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) recalca que el recorte se centra en la Agencia I+D+i, que dependía del desaparecido Ministerio de Ciencia y Tecnología que históricamente financiaba actividades científicas mediante convocatorias. Ahora depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la órbita de Darío Genua que en estos años ha anulado las convocatorias a Proyectos de Investigación Científico/Tecnológicos (PICT 2022), los cuales 800 ya estaban adjudicados. En tanto se prorrogó unas 7 veces la convocatoria PICT 2023 (a ejecutarse en 2025). Esta nueva política apunta a la ciencia aplicada para la rápida obtención de productos, dejando de lado la inversión fundamental en ciencia básica.

También hicieron hincapié en la desaparición de esta línea de financiación que solía sostener unos 1.500 proyectos anualmente. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, esta decisión eliminó 109 proyectos seleccionados en concursos. Advierten que desaparecieron programas de financiación como Construir Ciencia y Equipar Ciencia junto con la disolución del Ministerio.

La función Ciencia y Tecnología (CyT) representará este año un mínimo histórico en relación con el PBI (0,164 por ciento), bajando desde el 0,3 por ciento en 2023. El deterioro de la inversión en el sector en solo dos años es del 45,3%.

Desde Raicyt se explicó que, debido a estas anulaciones, el próximo año Argentina será el único país de América Latina que no invierte en ciencia.

En el anuncio del nuevo plan científico se eliminaron del financiamiento público para proyectos de investigación y se reduce a solo 50 proyectos de ciencia aplicada. La medida deja automáticamente fuera de apoyo financiero a toda la ciencia básica y pone al borde de la desaparición a un sistema científico que ya se encontraba en estado de crítico. Estos recortes atacan áreas donde Argentina es considerada líder mundial, como la biología molecular, la biotecnología y el agro.

El presupuesto de la función ciencia y técnica fue reducido en un 44% en los últimos dos años.

ciencia

Más datos

El deterioro de los salarios del sector científico promedia entre un 30 y 40% desde diciembre de 2023. Las becas de investigación, financiadas por los PICTs, se redujeron de cerca de 1.300 en 2023 a 600, sin contemplar el otorgamiento de nuevas becas.

La falta de fondos y la paralización están causando un "éxodo masivo de científicos-docentes", lo que afecta la calidad académica de las universidades nacionales.

La política de desfinanciamiento se complementada con una falta total de canales de dialogo con los responsables de estas

Recortes en instituciones clave

Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación: 85% .

. CONICET: 32% .

. INTI: 49% .

. INTA: 36% .

. Comisión de Energía Atómica: 43% .

. Servicio Meteorológico Nacional: 33% .

. Secretaría de Educación: 49%.

Consecuencias

Se subraya que la migración de los científicos, desperdicio de décadas de inversión en ciencia. Estos recursos formados en Argentina son reciben y aprovechados en el exterior, un un recurso de altísima calificación sin costo.

aviones F-16 CABA vuelo 1

No hay plata para ciencia pero sí para aviones de guerra

El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16. La compra de aviones de guerra F-16 usados a Dinamarca sigue cosechando críticas, más si se compara con la reciente decisión del Gobierno de desfinanciar proyectos de ciencia y técnica. La controversia se centra en el alto costo del material obsoleto y el desmantelamiento de sistemas clave para el desarrollo nacional.

Los aviones F-16, presentados el fin de semana con vuelo rasante sobre Buenso Aires son considerados "chatarra importada" de la cual se desconoce cuántas horas de vuelo tienen. El costo de la compra ascendió a 301 millones de dólares, cifra que contrasta con la estimación inicial de Dinamarca, que había considerado obtener hasta 62 millones de dólares por estos aviones que ese país está reemplazando por F-35.