Trabajadores judiciales realizan un paro este viernes en Entre Ríos

La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) ejecuta este viernes el segundo de los tres paros de 24 horas resueltos para diciembre.

12 de diciembre 2025 · 10:51hs
La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) ejecuta este viernes el segundo paro de los tres de 24 horas resueltos para diciembre, en reclamo de una “urgente recomposición salarial”. Advierten que los salarios del sector vienen deteriorándose desde la ley de emergencia provincial de 2020, que congeló y limitó los aumentos, que quedaron “debajo de la inflación”.

La medida fue resuelta en Plenario Provincial de Delegados ante la falta de respuestas del gobierno a los reclamos del sector, entre ellos el pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos, y la cancelación de la deuda de la Caja de Jubilaciones con los pasivos judiciales.

Demandas

Otro de las demandas de los trabajadores judiciales es el pago del título y el pago del adicional por función para notificadores y evisceradores.

El primero de los paros se ejecutó el viernes pasado y tuvo un alto acatamiento en toda la provincia, con un promedio que rondó el 84% según el gremio. El último está previsto para el viernes próximo, 19 de diciembre.

En el marco de esta medida, los trabajadores judiciales entrerrianos dieron a conocer un diagnóstico sobre el salario y las condiciones laborales en el Poder Judicial provincial, que señala que el sueldo de noviembre de 25 de un escribiente sin antigüedad es de $1.073.000, un 18% debajo de la canasta básica.

La argumentación de la medida de fuerza mencionó también que el ingreso al Poder Judicial se realiza por concursos abiertos “con miles de postulantes y alta exigencia”; que los ascensos en la carrera judicial también son por concurso que demandan una “permanente y exigente capacitación” y que “la mayoría de los empleados del PJER son profesionales” como abogados, contadores, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, arquitectos, ingenieros, informáticos.

Poder Judicial de Entre Ríos (1).jpeg

Trabajadores en alerta

En total el personal del Poder Judicial entrerriano son 2754 personas: 769 son magistrados y funcionarios y 1983 empleados. Y destacaron que con ese personal entre Juzgados de Paz y cabeceras departamentales se cubren más de 50 ciudades de la provincia.

También consideraron que en la mayoría de los organismos hay “con una alta carga de trabajo y alta carga emocional”. Asimismo, presentaron los resultados de la Encuesta de Salud Laboral que AJER realizó en 2024, que reveló que el 52% de los empleados trabaja más horas que las reglamentarias y que el 84% manifiesta que “siempre” o “algunas veces” la carga de trabajo le resulta excesiva. El 78% de los trabajadores encuestados considera que los síntomas y enfermedades que declara están relacionados con las condiciones de trabajo.

paro judiciales trabajadores Diciembre
