"¿No somos robots?": la UNER invita a debatir sobre educación y tecnologías

¿No somos robots? La respuesta parece obvia, pero no es literal y cobra otro sentido si pensamos cómo y cuánto estamos intervenidos por tecnologías digitales y de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, casi todo el tiempo y en casi todo lugar. El uso que hacemos de plataformas, redes y aplicaciones (y el que ellas hacen de nosotros) es tal que constantemente necesitamos “verificar” que somos humanos y no máquinas. ¿O no es eso lo que hacemos con clicks y respuestas rápidas en miles de sitios web y apps cuando nos pide tildar la opción: “No soy un robot”. En la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER usaron esa pregunta para reflexionar y aprender sobre las relaciones entre las tecnologías, los dispositivos, las máquinas, las inteligencias artificiales y los humanos. Específicamente, en los espacios y las prácticas educativas: escuelas, institutos, universidades.