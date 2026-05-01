Nueva regla de la FIFA: castigarán con roja los "casos Prestianni" en el Mundial 2026

La FIFA anunció cambios en el reglamento para la Copa del Mundo. Los jugadores que se tapen la boca para enfrentarse a rivales serán expulsados.

El escandaloso episodio entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius en la Champions League, que derivó en una durísima sanción para el mediocampista argentino tras la denuncia de insulto racista, abrió una fuerte discusión interna en la FIFA. Incluso, termina en una nueva regla para el Mundial 2026.

En el marco del congreso de la Federación en Vancouver, los directivos debatieron modificaciones en el reglamento para castigar casos de esta magnitud durante la Copa del Mundo.

A partir de ahora, sancionará con tarjeta roja a los futbolistas que se cubran la boca para enfrentarse a un rival durante el Mundial 2026. "IFAB aprueba por unanimidad tarjeta roja para jugadores que cubran sus bocas para ocultar comportamiento discriminatorio", expresaron desde la entidad. Y agregaron: "En una Reunión Especial celebrada en Vancouver, Canadá, el IFAB aprobó por unanimidad dos enmiendas a las Leyes propuestas por la FIFA para abordar el comportamiento discriminatorio e inapropiado".

"A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario", informaron en un comunicado.

Por otra parte, otra de las reglas que aprobaron es castigar con expulsión inmediata a los jugadores que salgan del campo de juego en protesta por decisiones arbitrales "o a los miembros del cuerpo técnico que los exhorten a hacerlo". "En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido", advirtieron desde la FIFA.

Esta nueva regla es en respuesta al escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones. En aquel encuentro en enero, Senegal se retiró de la cancha tras la sanción de un penal en contra. Luego los futbolistas regresaron, Brahím Díaz falló su remate y los senegaleses finalmente ganaron por 1-0. Sin embargo, dos meses después, la CAF declaró campeón a Marruecos, en un fallo escandaloso que sigue en disputa y llegó al TAS.

Estas reglas se suman a otras que ya había anunciado la FIFA, que alcanzan al VAR, las sustituciones, la gestión de tiempo de los saques y la atención médica. La intención de la Federación es evitar pérdidas de tiempo, agilizar los partidos, sancionar los cambios lentos y priorizar el tiempo efectivo de juego a lo largo de la Copa del Mundo.

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El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio, con el duelo entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el mítico estadio Azteca. La gran final del certamen será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección Argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. El estreno de la Albiceleste será frente al conjunto argelino, el 16 de junio, en el l Arrowhead Stadium de Kansas.