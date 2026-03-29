Vivimos bajo la exigencia constante de hacer más y mejor. ¿Qué efectos tiene esto en nuestra salud mental y vínculos?

Hay una sensación que se repite cada vez con más frecuencia en la consulta: la de estar haciendo mucho, pero sentir que nunca es suficiente. Personas que estudian, trabajan, se forman, cuidan vínculos, hacen actividad física y, aun así, viven con la sensación persistente de estar en falta. Como si siempre hubiera algo más por hacer, mejorar o alcanzar.

No se trata de casos aislados. Es una experiencia que se inscribe en un contexto más amplio: una cultura que promueve el rendimiento constante como valor central. Ya no alcanza con hacer las cosas bien; ahora es necesario optimizarse, superarse, ir un poco más allá todo el tiempo. El descanso aparece como pérdida de tiempo, y el disfrute, muchas veces, queda relegado a un “después” que rara vez llega.

Productividad

Esta lógica no solo organiza nuestras rutinas, sino también la forma en que nos percibimos. El valor personal comienza a medirse en términos de productividad. ¿Cuánto hice hoy? ¿Cuánto avancé? ¿Estoy aprovechando el tiempo? Estas preguntas, que podrían funcionar como organizadoras en ciertos momentos, se vuelven constantes y exigentes, generando un estado de autoevaluación permanente.

En este marco, el error, el límite o el cansancio suelen vivirse como fallas individuales, más que como parte de la experiencia humana. Aparece entonces la autoexigencia, muchas veces acompañada de culpa. Culpa por no rendir lo suficiente, por no poder con todo, por necesitar parar. Como si detenerse fuera sinónimo de fracasar.

Cultura rendimiento Salud Mental La cultura del rendimiento: por qué nunca alcanza

Sin embargo, el cuerpo y la mente tienen límites. Cuando estos no son escuchados, suelen aparecer señales: ansiedad, irritabilidad, dificultades para dormir, sensación de agotamiento, desconexión emocional. A veces, incluso, una pérdida de sentido respecto de lo que se hace. No porque falten objetivos, sino porque el hacer constante deja poco espacio para preguntarse para qué.

Otro aspecto relevante es el impacto en los vínculos. Cuando la lógica del rendimiento invade también este terreno, las relaciones pueden volverse espacios de evaluación más que de encuentro. Se espera del otro —y de uno mismo— cierta “eficiencia” emocional: saber comunicar, gestionar conflictos, sostener el deseo, estar disponible. Y cuando eso no sucede, aparece la frustración.

Esto no significa que el desarrollo personal o el crecimiento sean problemáticos en sí mismos. El deseo de mejorar, aprender o avanzar forma parte de la vida. El punto crítico aparece cuando ese movimiento deja de estar conectado con un deseo propio y pasa a estar guiado por una exigencia constante, muchas veces difícil de identificar.

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En consulta, una pregunta suele abrir un camino interesante: ¿para quién estoy haciendo todo esto? No siempre la respuesta es clara. A veces aparece un ideal internalizado, una imagen de cómo “debería” ser una vida exitosa o valiosa. Otras veces, una comparación constante con los demás, potenciada por entornos digitales donde el rendimiento se muestra de forma fragmentada y, muchas veces, idealizada.

Frente a este escenario, no se trata de “dejar de hacer” ni de oponerse al esfuerzo, sino de revisar la relación que tenemos con él. Poder distinguir entre exigencia y deseo, entre compromiso y sobrecarga, entre crecimiento y autoexplotación. Esto implica, en muchos casos, habilitar espacios de pausa sin que aparezca inmediatamente la culpa.

También supone reconocer que el valor de una persona no se reduce a lo que produce. Que hay dimensiones –como el descanso, el disfrute, el vínculo con otros– que no pueden medirse en términos de rendimiento, pero que son fundamentales para la salud mental.

En este sentido, recuperar la pregunta por el deseo resulta central. No como un mandato más (“debería hacer lo que me gusta”), sino como una brújula posible. ¿Qué me interesa? ¿Qué necesito? ¿Qué ritmo puedo sostener? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero abren la posibilidad de construir una relación más amable con uno mismo.

Tal vez, en una cultura que empuja constantemente hacia el “más”, el desafío sea empezar a preguntarse por el “suficiente”. No como conformismo, sino como una forma de cuidado. Porque cuando todo es urgente, importante y necesario, algo del orden de lo humano queda relegado.

Y es justamente allí—en ese espacio que no se mide en productividad— donde muchas veces se juega la posibilidad de una vida más habitable.

(*) Anabella Martínez/ Magíster en Salud Mental. Especialista en Sexología Clínica. Licenciada en Psicología M.P. 2009