Iglesia católica: reacciones tras los cambios del obispo

Conocida la noticia, las distintas comunidades parroquiales hicieron conocer sus sensaciones a través de las redes sociales, con comentarios la decisión del obispo, destacando el trabajo del presbítero que deja su cargo, como así también brindando la bienvenida al nuevo pastor.

El sitio Desde la Fe aclara una pregunta que se hacen los fieles católicos con bastante frecuencia que es ¿por qué un sacerdote no puede quedarse siempre en la misma parroquia? Y es que muchas veces la comunidad se encariña con su sacerdote y se molestan o entristecen cuando lo cambian de iglesia.

Allí se indica que "Los tiempos que los sacerdotes pasan en las comunidades dependen de cada diócesis y sus leyes. Es importante notar dos cosas: La primera es la disponibilidad, a un sacerdote se le ha ordenado para obedecer y estar al servicio del Reino de Dios, muchas veces las necesidades de los lugares o situaciones particulares exigen un cambio. La segunda es la necesidad de renovación, sabemos muy bien los riesgos de quedarse en un solo lugar. Con los cambios se promueve respetar los procesos y evitar la falta de crecimiento de las parroquias. Incluso el cansancio de los sacerdotes es un factor que puede influir en que se los cambie".

Por eso el obispo evalúa a cada comunidad y decide, posteriormente, disponer de cambios.

Feliciano: Esperando al nuevo pastor

Desde la parroquia San José de Feliciano hicieron saber la gran alegría por la designación del padre Gustavo Olmo al frente de la comunidad.

"Querida comunidad: queremos comunicar que por razones de salud el padre Mario Camozzi ha presentado su renuncia como párroco de nuestra parroquia y desde el Arzobispado se ha designado al padre Gustavo Olmo como nuevo párroco de San José de Feliciano. Agradecemos al Padre Mario por el tiempo compartido y recibimos con alegría al padre Gustavo, y que Dios y Nuestra Madre bendigan la misión que comenzará entre nosotros".

Seguidamente los fieles indicaron: "Bendiciones, padre Gustavo, que su llegada a Feliciano sea de abundantes frutos evangélicos como fue su paso por Luján de Paraná"; "Bienvenido padre Gustavo, San Jose lo bendiga en nuestra ciudad", "Que hermosa noticia, que San José, nuestro patrono lo proteja y lo bendiga".

El padre Gustavo Olmo tiene 42 años fue ordenado sacerdote el 13 de junio de 2015 y su vida pastoral transcurrió en las comunidades parroquiales de Bovril, Nuestra Señora de Luján en Paraná y, durante este último tiempo, en la parroquia Nuestra Señora de La Paz.

De Colonia Avellaneda a Santa Elena

El obispo dispuso que David Hergenreder a cargo de la parroquia Santa Teresa de los Andes se haga cargo de la parroquia Santa Elena, en la ciudad homónima.

"Hoy el Señor le encomienda a nuestro querido padre David un nuevo destino, Santa Elena. Un lugar que recibirá la alegría de su ministerio sacerdotal. Muchas gracias por tu ejemplar entrega y tanta luz transmitida en estos casi nueve años compartidos en esta comunidad que hiciste tu familia. Muchas gracias por tu guía certera para nuestras vidas, por tu incansable andar por los hogares llevando el Evangelio. Te aprendimos a querer y sin dudas te vamos a extrañar pero con la misma apertura del corazón recibiremos y aprenderemos a querer al padre Sergio Jacob como se merece. En oración por todos las nuevas designaciones y una feliz y ordenada transición", destacó la comunidad de la parroquia Santa Teresa de los Andes.

Seguidamente, algunos fieles dejaron su reacción en página. "Padre David, buenos deseos en su nueva comunidad. Respetando la decisión de monseñor, sabemos que dará lo mejor de sí para esta designación. Que la Virgen lo proteja"; "Siempre lo tendremos en nuestras oraciones. Lo vamos a extrañar mucho. Gracias por el cariño y ayuda espiritual a mi familia, cuando más lo necesitamos ahí estuvo, dándonos fuerza y reforzando nuestra fe. Dios lo bendiga y acompañe en cada paso", "Gracias, ha hecho mucho por la comunidad de Colonia Avellaneda"; "Santa Elena va a conocer a un gran sacerdote, lo vamos a extrañar", "Una triste noticia, pero sabiendo que Dios acomoda las cosas segun su voluntad, que te vamos a extrañar es seguro padrecito, pero te vamos a acompañar desde la oración para que el buen Dios te Bendiga y te guíe siempre. Gracias por tantos consejos y por acompañarme en mis peores momentos. Siempre con las palabras justas".

Grata bienvenida a Paraná

La parroquia Santa Teresita de Parana, por su parte, utilizó su página para brindarle una cálida bienvenida al padre Leonel Leguizamón que deja la comunidad de la Inmaculada Concepción de Villaguay por ser designado vicario parroquial en la capital provincial.

"Padre Leonel Leguizamón te esperamos en la Santa", fue la frase elegida para hacerle saber la alegría de la designación. Seguidamente, el apoyo de la comunidad se hizo saber: "Te esperamos con mucha alegría y desde ya rezamos por vos. OVE Santa Teresita". "Bienvenido padre Leonel,nuestra santita le enviará una lluvia de bendiciones", "Dios te bendiga Padre Leonel en el nuevo destino pastoral".

Cabe recordar que en lugar del padre Leonel, a la comunidad de la parroquia Inmaculada Concepción de Villaguay llegará el sacerdote Juan Cruz Hernández, recientemente ordenado.

De Santa Elena a Villa Urquiza

El padre Leonardo Jacob deja la comunidad de Santa Elena y será desde marzo el nuevo párroco de la Inmaculada Concepción de Villa Urquiza.

"Dios, que se haga tu voluntad! Gracias Padre Leo, su cosecha ha sido abundante. Qué el Soplo de Dios lo acompañe a nuevos caminos. Damos gracias al Señor por tanta bendición de amor y enseñanza, por mostrarnos el rostro de Jesús y el corazón de María. Gracias por despertar y alimentar nuestra fe en la alegría y en la tristeza. Gracias Padre Leo por tu ejemplo de vida", se indicó desde la parroquia.

Por su parte, algunos de los mensajes de los integrantes de la comunidad destacaron: "Hoy el Señor le encomienda a nuestro querido padre Leo un nuevo destino, Villa Urquiza. Un lugar que recibirá la alegría de su ministerio sacerdotal. Muchas gracias por su ejemplar entrega y tanta luz trasmitida en estos nueve años compartidos en esta comunidad que hiciste tu familia. Muchas gracias por tu guía certera para nuestras vidas, por tu incansable andar por los hogares llevando el Evangelio. Te aprendimos a querer y sin dudas lo vamos a extrañar, agradecida por todo lo que hizo por nuestra ciudad. Siempre en mis oraciones"; "Muchas bendiciones Padre Leonardo Isidoro Yacob. Que Dios y la Virgen lo sigan iluminando en su camino".

De la Basílica de Nogoyá a Santa Ana de Paraná

El padre Jorge Bonin deja la comunidad de la Basílica Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá porque fue designado párroco de Santa Ana, de Paraná, en lugar del padre Javier Velicogna que fue ubicado en la Catedral de Paraná “con la finalidad de acompañar pastoralmente a esta comunidad y la restauración de los altares e imaginería”.

Conocida la noticia, la página de la Basílica recibió los mensajes de despedida para el padre.

"Cuando el padre Jorge llegó acá encontró un templo totalmente descuidado. Creo a eso lo sabemos todo. A fuerza de trabajo y entusiasmo encontró gente que lo ayudó a restaurar y poner en valor nuestro templo. Pero evidentemente eso al obispo no le importa. Así paga la Iglesia a quien bien le sirve". "No hay que tomarlo tan así, quizás él pidió, la verdad, que me sorprendió tristemente la noticia, ayer en la misa de la mañana, pero bueno, si, hay que rezar para que sea por su bien". "Le deseo todo lo mejor en su nuevo destino padre Jorge,se lo va a extrañar mucho". "Gracias y bendiciones padre Jorge y que la Virgen del Carmen lo acompañe en su nueva misión sacerdotal.Bienvenido padre Rafael".

El lugar del padre Bonin en la Basílica será ocupado por el sacerdote Rafael Micheloud que deja la parroquia Santa Rosa de Lima de Villaguay.

El detalle de los nombramientos

Los nuevos destinos pastorales se detallan a continuación:

Sergio Jacob deja la comunidad de Nuestra Señora de La Paz y será párroco en Santa Teresa de los Andes, de Colonia Avellaneda.

Gustavo Olmos también deja la parroquia Nuestra Señora de La Paz para ser párroco de San José, de la ciudad de Feliciano.

Leonardo Jacob deja la comunidad de Santa Elena y será párroco de la Inmaculada Concepción de Villa Urquiza.

Rafael Micheloud deja la parroquia Santa Rosa de Lima de Villaguay y será párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.

Mientras que en su reemplazo, Marcelo Bravo fue designado párroco de Santa Rosa de Lima, de Villaguay.

Ariel Parisse será párroco de San Miguel Arcángel, de Bovril. Junto a Juan José Dondo atenderán la comunidad de Sauce de luna.

Jorge Bonin deja la comunidad de la Basílica Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá y fue designado párroco de Santa Ana, de Paraná.

Por su parte, David Hergenreder de Santa Teresa de los Andes fue nombrado párroco de Santa Elena, de la ciudad de Santa Elena.

El padre Ricardo López fue nombrado administrador parroquial en la parroquia Nuestra Señora de La Paz, de la ciudad de La Paz.

Damián Retamar dejará la parroquia San Miguel Arcángel para asumir como vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora de La Paz, de la ciudad de La Paz.

Ricardo Vera que se encontraba en la Catedral Nuestra Señora del Rosario será vicario de la parroquia San Miguel Arcángel, de Paraná.

Leonel Leguizamón deja la comunidad de la Inmaculada Concepción de Villaguay por ser designado vicario parroquial en la parroquia Santa Teresita, de Paraná.

El padre Juan Cruz Hernández, ordenado sacerdote el pasado 25 de noviembre, irá como vicario parroquial a la parroquia Inmaculada Concepción, de Villaguay.

Y el presbítero Javier Velicogna será capellán interno de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, de Paraná, “con la finalidad de acompañar pastoralmente a esta comunidad y la restauración de los altares e imaginería”. El padre Javier se encontraba al frente de la comunidad de Santa Ana de Paraná donde realizó un gran aporte pastoral a la parroquia de calle Garrigó.