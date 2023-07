Hospital Garrahan distinguió a neurólogo entrerriano

Durante el viernes y el sábado, el equipo de Neurología del Garrahan realizó un simposio sobre avances en epilepsia donde participaron expertos de Argentina y la región para trasmitir los últimos conocimientos, compartir experiencias, analizar casos clínicos y robustecer la formación de profesionales más jóvenes.

caraballo.jpg Hospital Garrahan

Algunos de los temas más importantes fueron los avances en genética, la optimización de las neuro imágenes estructurales y funcionales en la evaluación prequirúrgica y estrategias de cirugía como tratamiento de epilepsia temporal. También se discutieron seis casos clínicos de epilepsia de difícil control tratados en el Hospital con mucho intercambio sobre el diagnóstico y el abordaje del tratamiento.

“Fue un éxito, vinieron a presenciar el simposio profesionales de Uruguay y Colombia, y de nuestro país de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Chaco, Buenos Aires y de la Ciudad. Las conferencias fueron muy enriquecedoras”, sostuvo el médico del servicio de Neurología Juan Pociecha, a cargo de la organización del encuentro junto a Roberto Caraballo y Gabriela Reyes.

En el encuentro, le entregaron al exjefe de Neurología del Garrahan, Roberto Caraballo, un reconocimiento a su trayectoria, dedicación y contribución a la formación académica y científica en el servicio de Neurología infantil. “Agradezco al Hospital por permitir mi desarrollo profesional y personal y a todos ustedes que son parte, porque hemos podido llegar a todo el país y la región y ofrecer grandes oportunidades a pacientes con epilepsia”, dijo Caraballo al recibir la placa. El médico lideró una investigación científica sobre el uso del cannabis medicinal en el tratamiento de la epilepsia refractaria.

Es de destacar, que en abril pasado, el doctor Roberto Caraballo pasó a formar parte del Royal College of Physicians, reconocida escuela universitaria británica que cuenta con 40.000 miembros en 80 países del mundo y se dedica a mejorar la práctica de la medicina.

El neurólogo obtuvo el “Postnominal de la Fellowship of the Royal College of Physicians (FRCP)”, una designación que se otorga por haber demostrado excelencia en su campo y será consultor honorífico del organismo.

“Recibí con gran satisfacción esta distinción, y agradezco especial y profundamente al Hospital Garrahan por su enorme contribución a mi desarrollo profesional”, expresó el flamante miembro de la Royal College of Physicians, Roberto Caraballo.

Esta escuela universitaria promueve acciones y mejoras en la salud y el cuidado a través de la promoción, la educación y la investigación. Cuenta una red de médicos de excelencia a nivel mundial. Es la facultad de medicina más antigua de Inglaterra, fundada en 1518, y estableció el primer estándar internacional en la clasificación de enfermedades.

El postnominal de la FRCP es una designación que se concede a profesionales de la salud que han demostrado excelencia en su campo y han sido elegidos como miembros de la Royal College of Physicians en el Reino Unido. Una distinción para expertos en su área de especialización, reconocido por sus pares por su experiencia y conocimiento.

simposio.jpg Hospital Garrahan

Las jornadas

Por otra parte, en las jornadas realizó su exposición Iscia Lopes Cendes, profesora en Genética médica y medicina genómica y jefa de laboratorio de genética molecular, y Fernando Cendes, profesor de Neurología y director del Programa de Epilepsia y del laboratorio de neuro imágenes, ambos de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), Brasil.

La epilepsia es un trastorno neurológico que se produce por una actividad eléctrica excesiva de un grupo de neuronas hiperexcitables del sistema nervioso central. Se manifiesta en crisis espontáneas recurrentes con consecuencias médicas, psicológicas y sociales. Afecta a entre el 0.5 y el 1 por ciento de la población del cual el 70 por ciento responde favorablemente al tratamiento, pero el resto son fármacorresistentes de difícil control.

“La mitad de los casos se inician en la infancia y adolescencia. Hay muchas epilepsias con distintas causas, tratamientos y pronósticos y hay mucha información que evaluar para determinar cuál es la mejor estrategia y tratamiento para cada paciente. Los avances son constantes y eso es lo que tratamos de difundir y aprender con este tipo de jornadas”, concluyó Pociecha.

caraballo.jpg