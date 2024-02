Horóscopo de este miércoles 14 de febrero de 2024

TAURO: Tendrás la sensación de no haber cumplido muchas de tus expectativas, pero no te desanimes y sigue hacia adelante porque algo en lo que has puesto mucho empeño va a hacerse realidad antes de lo que imaginas.

GÉMINIS: Estás en un momento magnífico y, no te impacientes, algo importante va a suceder en tu vida. Deja que aflore todo el gran potencial que tienes y llegarás donde te has propuesto. Suerte en juegos de azar.

CÁNCER: Conseguirás que tu vida funcione mejor porque tendrás la firme voluntad de cambiar todo aquello que no te satisface. El amor será prioritario para ti y necesitarás que te amen con la misma intensidad con que tú lo haces.

LEO: Mercurio en tu signo opuesto va a contribuir a que hoy brilles por tu talento y claridad de ideas, y todo se va a desarrollar según tus deseos. Sabrás sacar el máximo partido a cualquier oportunidad que se te presente.

VIRGO: Quizás te sientas un poco agobiado y con muchas responsabilidades. Necesitas aclarar tus ideas y tomar con calma tus decisiones para poder conseguir las metas que te propongas. Si quieres, tú sabes que puedes.

LIBRA: Te sentirás lleno de fuerza y entusiasmo, y lo transmitirás a la gente que te rodea. Disfruta del mágico momento que la vida te brinda. Conocerás a personas que te aportarán experiencias interesantes.

ESCORPIO: Cuando seas verdaderamente consciente de lo que obstaculiza tus objetivos, será cuando puedas alcanzarlos. Sal de la rutina y dedícate el día de hoy a ti; mímate un poco y piensa más en tus intereses.

SAGITARIO: Lograrás lo que quieres, y es que, aunque todo se ponga en tu contra, tú rara vez te das por vencido, y cuando tomas una decisión no hay marcha atrás. Expresarás lo que sientes con claridad y firmeza.

CAPRICORNIO: Algo con lo que no contabas puede alterar el curso de tus planes, pero se te ocurrirán mil ideas para que te afecte lo menos posible. Podrás aclarar dudas que no te dejaban descansar.

ACUARIO: Felicidades. Con el Sol en tu signo, es un día muy propicio para tomar decisiones importantes que te darán estabilidad. Estarás muy comunicativo y con un toque misterioso que te hará irresistible.

PISCIS: Deja que tu intuición sea la brújula que marque tus pasos. Sabes que pocas veces se equivoca y hoy te ayudará a elegir lo mejor para ti. Permanece muy atento porque se podrán producir cambios favorables que den un rumbo nuevo a tu vida.