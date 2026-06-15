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Horóscopo del lunes 15 de junio de 2026

Este es el horóscopo del día lunes 15 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

15 de junio 2026 · 07:52hs
Horóscopo

Horóscopo

Este es el horóscopo del día lunes 15 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Astrología. Este es el horóscopo del día domingo 14 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco,

Horóscopo del domingo 14 de junio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 13 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros  en el Zodiáco.

Horóscopo del sábado 13 de junio de 2026

Su vida amorosa adquiere mayor intensidad. Afronte sus problemas económicos para evitar conflictos. En el trabajo, empieza a ver las cosas con claridad. Las obsesiones no son buenas compañeras.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En su relación, algo se saldrá del cauce habitual. Tiente a la suerte en los juegos de azar, está en racha. Le van a ofrecer un trabajo al que no debería negarse. Molestias en las piernas, nada importante.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. No haga de su trabajo su vida. La actividad realizada estos días le ha restado fuerzas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Tendencia a somatizar los problemas, procure serenarse.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su relación se consolida. Ahorre intentando controlar los gastos. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Objetivo principal: llevar una vida sana.

LEER MÁS: Horóscopo del domingo 14 de junio de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Situación tensa con la familia, tenga paciencia. Cambios importantes en sus propiedades. Tenga mano izquierda con sus relaciones laborales. Se siente pletórico de salud.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Timidez y reserva en todas las cuestiones sentimentales. Ponga en orden sus asuntos financieros. Delegue en sus subordinados las tareas menores. En esta jornada, tendrá escalofríos e incluso algo de fiebre.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Comienzo de una etapa amorosa que saldrá bien. Buen día para plantear nuevos proyectos económicos. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Está en un buen momento económico. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Dé rienda suelta a los afectos y será muy feliz. Las inversiones le serán beneficiosas. Buen momento para trabajar duro y con ganas. Gozará de una salud estupenda.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Momento económico diez, disfrútelo. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. El descanso y las actividades recreativas son compatibles.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los astros señalan un día propicio para el amor. Es un buen momento para hacer inversiones. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. Oblíguese a un reposo saludable.

Horóscopo Signo junio
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