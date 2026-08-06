Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

El Club Atlético y Social San Benito despidió con pesar a su expresidente Mario Migueles, quien también fue futbolista, dirigente y colaborador permanentede.

El Club Atlético y Social San Benito expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Mario Migueles, quien dejó una huella imborrable en la historia de la institución tras desempeñarse como jugador de fútbol, presidente, integrante de la Comisión Directiva y colaborador permanente en distintas áreas del club.

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, la entidad recordó a Migueles como una de las personas más comprometidas con el crecimiento del club, destacando su constante predisposición para trabajar, acompañar y colaborar en cada proyecto que llevó adelante la institución.

"Mario defendió nuestra camiseta como jugador de fútbol, presidió la institución, integró la Comisión Directiva y distintas subcomisiones, y fue siempre un colaborador incansable, dispuesto a acompañar, ayudar y trabajar por esta casa", expresó el club en el mensaje de despedida.

Desde la institución también remarcaron el fuerte vínculo de Migueles y su familia con la vida del club, al señalar que "son parte inseparable de la gran familia" de San Benito. Asimismo, destacaron las cualidades humanas del exdirigente y afirmaron que su partida genera un profundo dolor tanto entre quienes compartieron su gestión como en toda la comunidad.

En el mismo comunicado, el Club Atlético y Social San Benito hizo llegar sus condolencias a familiares, amigos y allegados, acompañándolos en este difícil momento.

La despedida a Mario Migueles

Además, informó que los restos de Mario Migueles serán velados en la Cooperativa de Agua de San Benito a partir de las 20, mientras que el sepelio se llevará a cabo este viernes a las 15.15 en el Cementerio Parroquial de San Benito.

La despedida concluyó con un mensaje que resume el sentimiento de la institución hacia uno de sus dirigentes más queridos: "Gracias por tanto, Mario. El Club siempre te recordará".