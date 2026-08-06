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El Campeonato Argentino llega a Concordia

Este fin de semana el Autódromo de Concordia recibe al torneo GP3 Argentina CAV. Desde el viernes se inicia la actividad en la pista entrerriana.

6 de agosto 2026 · 18:54hs
Se espera una buena concurrencia de competidores este fin de semana en el trazado entrerriano.

Se espera una buena concurrencia de competidores este fin de semana en el trazado entrerriano.

Este fin de semana el campeonato GP3 Argentina CAV de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (Camod) disputará su cuarta fecha de la temporada en el Autódromo de Concordia.

Motociclismo en Concordia.

Motociclismo en Concordia.

La temporada comenzó en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, continuó en Toay, provincia de La Pampa, y posteriormente tuvo una destacada presentación en San Nicolás, donde compartió escenario con la Moto4 Latin Cup.

La mutltitudinaria celebración comenzó este jueves en la parroquia ubicada en Villa Zorraquín.

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Este viernes comenzarán los primeros entrenamientos, que permitirán a los pilotos comenzar a trabajar en la adaptación de sus motocicletas a las características del circuito entrerriano.

El día sábado se desarrollarán nuevos entrenamientos, la clasificación y la Superpole. Esta última instancia tendrá una importancia especial, debido a que otorgará la mitad de los puntos puestos en juego durante el fin de semana.

El domingo llegará el momento central de la fecha, con el warm-up y las carreras finales. La actividad podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de GP3 Sports.

Las categorías del Motociclismo argentino

Las categorías que competirán serán GP3 Cup, reservada para motocicletas Yamaha R3; SportBike; Supersport 600 y SuperBike 1000. Cada especialidad contará con divisiones destinadas a pilotos amateurs, promocionales, expertos, senior y profesionales.

Concordia motociclismo Yamaha
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