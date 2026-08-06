La APS renovará sus autoridades con lista única

La Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS) realizará elecciones el jueves 13 con renovación de sus integrantes.

La Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS) celebrará elecciones el próximo jueves 13 para renovar sus autoridades. La Lista Azul será la única que competirá en los comicios y encabezará una nueva conducción que, según destacaron sus referentes, estará conformada en su mayoría por delegados que actualmente representan a los trabajadores en las distintas reparticiones municipales. Cerca de 900 afiliados estarán habilitados para votar en cinco mesas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

La renovación marcará el inicio de una nueva etapa institucional para el gremio a partir del 25 de octubre, aunque la conducción asegura que mantendrá la misma línea de trabajo que caracterizó a la gestión saliente, con eje en la defensa de los derechos laborales, la recuperación salarial y el acompañamiento a los jubilados municipales.

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El actual secretario general de APS, Ariel Garay, dialogó con UNO y explicó que, si bien habrá una sola lista en competencia, el proceso electoral debe desarrollarse conforme al estatuto sindical.

"Va a haber una nueva conducción, se trata de una renovación de autoridades a partir del 25 de octubre, y este jueves 13 de agosto habrá elecciones. Si bien tienen la particularidad de que va a haber una lista única, deben llevarse adelante", expresó.

Garay destacó que la conformación de la nueva comisión directiva representa un importante recambio generacional dentro de la organización.

"Es una renovación bastante importante. De quienes estamos en la conducción actual solamente me acompañan tres compañeros. Después, toda la nueva conducción está integrada por actuales delegados, compañeros que se han comprometido con sus pares y que ahora asumirán la responsabilidad de conducir el gremio", sostuvo.

El futuro secretario gremial, Héctor Palacios, remarcó que la nueva gestión buscará profundizar el trabajo realizado durante los últimos años.

"Es una continuidad del trabajo, es el camino que hemos elegido, por eso nuestro lema 'La dignidad marca nuestro camino'. Vamos a seguir defendiendo a los empleados municipales, peleando por sus derechos, por los jubilados y por mejores salarios y condiciones laborales", afirmó.

Palacios recordó además el protagonismo que tuvo APS durante el debate por la reforma previsional y aseguró que el gremio continuará acompañando a los trabajadores pasivos.

El desafío de representar a los jubilados. Quien estará al frente de la Secretaría de Jubilados será Rita Soñez, quien reconoció que el escenario actual presenta importantes desafíos.

"Tenemos un camino un poco difícil porque esta reforma nos ha complicado bastante, pero esperamos salir adelante. Vamos a seguir con el mismo trabajo que se venía haciendo. Todos compartimos la misma idea y esta conducción representa una continuidad de esa gestión", manifestó.

"Pensar en el trabajador"

Garay también hizo referencia al modelo sindical que APS pretende consolidar durante los próximos años. "Ha sido un camino que hemos trazado en una nueva forma de hacer gremialismo, pensando en el trabajador y en el conjunto de los trabajadores. Quienes se suman a esta difícil tarea vienen pensando en el otro, sabiendo que hoy en el municipio somos alrededor de 5.200 trabajadores y trabajadoras", indicó.

En ese sentido, aseguró que la participación dentro del sindicato no responde a intereses personales sino colectivos.

"Nadie viene por cuestiones particulares. Hace tiempo definimos una forma de hacer política gremial donde priman la solidaridad y el compromiso. Eso es lo que vamos a seguir fortaleciendo."

El futuro secretario general explicó además el significado del lema elegido para esta nueva etapa.

"Hoy nuestro lema es 'La dignidad marca nuestro camino', teniendo en cuenta el estado actual de los trabajadores municipales. No podemos hablar de dignidad con salarios tan bajos, que rozan la línea de indigencia."

Y agregó: "Esa dignidad que nos da el esfuerzo cotidiano, el trabajo que realizamos todos los días para sostener la ciudad, debe estar acompañada por una remuneración acorde. Esa es la dignidad que queremos alcanzar."

Cómo será la elección en la APS

Las elecciones se desarrollarán el jueves 13 de agosto y contarán con cinco urnas para facilitar la participación de los afiliados. Habrá tres mesas fijas, ubicadas en: la sede de APS; el Palacio Municipal y Cinco Esquinas. Estas funcionarán entre las 8 y las 16 horas.

Además, habrá dos urnas volantes que recorrerán los distintos sectores de la ciudad desde las 6 hasta las 14 horas, cubriendo principalmente las zonas este y oeste. Posteriormente regresarán a la sede sindical para que aquellos afiliados que no hayan podido emitir su voto durante el recorrido puedan hacerlo antes del cierre de la jornada.

Están habilitados para participar aproximadamente 900 afiliados, de los cuales alrededor de 800 son trabajadores activos, mientras que el resto corresponde a afiliados jubilados.

La Lista Azul

La única lista oficializada para los comicios es la Lista Azul, bajo el lema "La dignidad marca nuestro camino".

La comisión directiva estará integrada por:

Secretario General: Ariel Alfredo Emiliano Garay.

Secretaria Adjunta: Carmen del Rosario López.

Secretario Gremial: Héctor Andrés Palacios.

Tesorera: Evangelina Mabel Zapata.

Protesorera: Liza María Paula Orzusa.

Secretario de Organización: Edgardo Darío Carrere.

Secretaria Administrativa y Prensa: Alejandra Gabriela Almada.

Secretaria de Jubilados: Rita María de los Ángeles Soñez.

Secretaria de Deportes y Recreación: Miriam Marisa Espinosa.

Secretaria de Turismo, Acción Social y Cultura: Gabriela Roxana Levrand.

Secretaria de Desarrollo Humano, Educación y Capacitación: Alejandra Carolina Lavallen.

Secretaria de Actas: Zulma del Carmen Kamlosfky.

Como vocales titulares fueron propuestos Leandro Jerónimo Alonso, Mariela Noemí Giapponi y Martín Munggi, mientras que los suplentes serán María Andrea Martínez, María del Carmen Icasatti y Juan Carlos Dragan.

La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Claudia Viviana Resnitzky, Hugo Alberto Rosell y Sandra María Rosales como titulares, y por Dora Amalia Cornejo, Susana Graciela Firpo y Ximena Tamara Cerrotti como suplentes. El apoderado de la lista es Pedro Víctor Clapiel.

Festejo por el Día de las Infancias

Más allá del proceso electoral, APS también prepara una jornada de encuentro para sus afiliados. Este sábado se llevará a cabo el tradicional festejo por el Día de las Infancias en el camping de Pucará.

La celebración estará destinada a las familias de los afiliados que adquirieron previamente su tarjeta de ingreso y contará con diversas actividades recreativas para los más pequeños. Además, durante la jornada se realizarán sorteos de bicicletas, pelotas y otros premios, en un encuentro que busca fortalecer el vínculo entre el sindicato y sus afiliados, en un clima de integración y recreación familiar.