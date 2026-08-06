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Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, aseguró que el DT es su "plan A, B y C" y sostuvo que el futuro de Messi dependerá sólo de su decisión.

6 de agosto 2026 · 22:48hs
Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección. 

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección. 

Claudio Tapia, presidente de la AFA, ofreció su primera entrevista tras la Copa del Mundo. Se refirió al futuro de Lionel Scaloni y dejó en claro que espera que renueve su contrato y que es su "plan A, B y C" para seguir al frente de la selección argentina.

"Lo quiero mucho al Gringo. Él vivió momento duros acá", expresó Chiqui. Además, aseguró que tiene una "relación de ida y vuelta" constante con el técnico. Afirmó que "cada uno tiene sus tiempos para hacer sus duelos" y piensa que podrá convencerlo de continuar en la selección argentina: "Todos queremos que siga. Había conversaciones muy avanzadas".

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Incluso, Tapia reveló que no piensa en ninguna otra alternativa por si el entrenador desea ponerle fin al histórico ciclo tras ocho años al frente del conjunto nacional: "Mi plan A, B y C es Scaloni".

Por otra parte, el mandatario aseveró que en esta etapa "la gente se identificó con un grupo" y que "nunca el pueblo tuvo tantas alegrías como con esta selección".

La continuidad de Messi

Claudio Tapia llevó tranquilidad sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina y pidió no apresurarse con las especulaciones respecto de una posible despedida del capitán tras el Mundial 2026. El presidente de la AFA remarcó que la continuidad del rosarino "dependerá exclusivamente" de su voluntad y recordó que antes de la última Copa del Mundo tampoco había certezas sobre su presencia.

"Es una decisión pura y personal de él. Hay que dejarlo tranquilo. En 2022 no sabíamos si iba a jugar en 2026, él dijo que era partido a partido y creo que hemos visto una gran versión, sino la mejor, de Leo en un Mundial. Hay que dejarlo que siga disfrutando jugar al fútbol, y que después tome la decisión que él sienta que sea la correcta".

"Fue un gran Mundial de Leo, lo disfrutamos mucho y tenemos que sentirnos orgullosos. Yo lo disfruté cada momento. Sin dudas, fue el abanderado de este grupo en el Mundial Si te ponés a analizar el Mundial que tuvo, para mí fue el mejor jugador. Fue batiendo récords partido a partido", aseguró.

Tapia Scaloni Messi
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