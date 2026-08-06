Una diputada pidió precisiones sobre aportes, deudas y beneficiarios del régimen que garantiza cobertura médica.

Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos.

Un pedido de informes ingresó este jueves en la Cámara de Diputados para que el Gobierno provincial detalle el cumplimiento del aporte destinado a financiar la cobertura de salud de los bomberos voluntarios que no cuentan con obra social. La iniciativa advierte sobre presuntas demoras en los pagos y en la tramitación de los beneficios previstos por la Ley Nº 11.116.

El proyecto requiere que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Dirección Provincial de Defensa Civil y los organismos competentes, informe de manera "completa, precisa y documentada" el estado de cumplimiento del aporte previsto en el artículo 33, inciso c), de la Ley Nº 11.116 y su Decreto Reglamentario Nº 4.943/23.

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La normativa establece un aporte destinado a garantizar, mediante la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (Ambver), la cobertura de salud de las bomberas y los bomberos voluntarios que carecen de obra social, publicó APF.

Entre los datos solicitados figuran la cantidad de beneficiarios incorporados desde la sanción de la ley, los expedientes tramitados y pendientes, los montos abonados y adeudados desde enero de 2024, los períodos impagos y las razones administrativas, presupuestarias o financieras que habrían provocado las demoras.

La preocupación por el cumplimiento de la ley

La autora del proyecto, la diputada provincial Andrea Zoff, sostuvo que el Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios presta un servicio esencial para la protección de la vida, los bienes y el ambiente, al intervenir en incendios, accidentes, rescates y emergencias climáticas.

En ese sentido, recordó que la Ley Nº 11.116, sancionada en 2023, creó un régimen de promoción y fortalecimiento del sistema, estableciendo obligaciones concretas para garantizar su funcionamiento y desarrollo institucional.

La legisladora también señaló que la reglamentación de la norma definió los beneficios económicos destinados tanto a la cobertura de salud como al sostenimiento operativo de las asociaciones de bomberos voluntarios.

El rol del Estado y los recursos previstos

Zoff remarcó que fortalecer el sistema resulta indispensable para que Entre Ríos pueda responder con eficacia ante incendios y otras emergencias, especialmente en el marco de las acciones de prevención y combate del fuego que lleva adelante la provincia.

Además, recordó que el Decreto Nº 786/26 delegó en el Ministerio de Seguridad y Justicia la tramitación y otorgamiento del beneficio destinado a la cobertura de salud, mediante resoluciones ministeriales.

Según señaló la diputada, el propio decreto reconoce el carácter asistencial y de seguridad social de la prestación, por lo que considera imprescindible que los mecanismos administrativos funcionen con rapidez para evitar demoras que afecten a quienes prestan un servicio voluntario en beneficio de toda la comunidad.

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