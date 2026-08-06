La celebración recuerda a San Cayetano un santo italiano que dedicó su vida a los pobres y hoy es patrono del pan y el trabajo para millones de creyentes.

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país.

Cada 7 de agosto, miles de fieles de todo el país renuevan una de las manifestaciones de fe más populares de la Argentina al celebrar el día de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo. Desde la madrugada, largas filas de peregrinos se forman frente a parroquias y santuarios dedicados al santo para agradecer, pedir empleo, salud o protección para sus familias.

La devoción a San Cayetano tiene sus raíces en la figura de Cayetano de Thiene, nacido en 1480 en Vicenza, Italia. Proveniente de una familia noble, estudió Derecho y desempeñó funciones en la corte papal, pero decidió abandonar los privilegios para dedicar su vida al servicio de los más necesitados. Ordenado sacerdote, promovió la atención de los enfermos, la ayuda a los pobres y la renovación espiritual de la Iglesia.

En 1524 fundó, junto con otros religiosos, la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, una congregación que impulsó una vida de austeridad y confianza absoluta en la providencia. Su labor estuvo marcada por la asistencia a quienes sufrían hambre, enfermedades y dificultades económicas, razón por la cual con el paso del tiempo comenzó a ser invocado como protector de quienes buscan trabajo y sustento.

Cayetano falleció el 7 de agosto de 1547 en Nápoles. Más de un siglo después, en 1671, fue canonizado por el papa Clemente X. Su legado de solidaridad y compromiso con los más vulnerables trascendió fronteras y dio origen a una devoción que se expandió por numerosos países de tradición católica.

En Argentina, la celebración adquirió una dimensión especial a partir del siglo XX. El principal centro de peregrinación es el santuario de Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, donde cada año cientos de miles de personas participan de misas, procesiones y bendiciones. Sin embargo, la festividad también convoca a miles de fieles en parroquias y capillas de todas las provincias, donde se organizan celebraciones litúrgicas, caminatas, actividades solidarias y colectas de alimentos.

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La tradicional consigna "San Cayetano, danos pan y trabajo" resume el sentido de esta jornada. Para muchos creyentes, la visita al santuario o a la parroquia más cercana representa un acto de esperanza frente a las dificultades económicas y laborales. Otros llegan para agradecer por un empleo conseguido, por la recuperación de un familiar o simplemente para renovar su fe.

En numerosas comunidades también es habitual que los fieles reciban un pequeño trozo de pan bendecido, símbolo del alimento compartido y de la confianza en que nunca faltará el sustento. Esa tradición recuerda el compromiso de San Cayetano con quienes padecían necesidades materiales y espirituales.

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Más de cuatro siglos después de su muerte, San Cayetano continúa siendo una figura profundamente arraigada en la religiosidad popular argentina. Cada 7 de agosto, las iglesias vuelven a llenarse de personas que encuentran en su ejemplo de servicio, humildad y solidaridad un motivo para mantener viva la esperanza en tiempos difíciles.