La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

En inmediaciones de General Campos un tren de carga descarriló y personal policial acudió para proteger la carga. No hubo heridos.

El incidente se produjo a la altura de la localidad de General Campos.

Un tren de carga protagonizó un descarrilamiento durante la jornada del miércoles en inmediaciones de General Campos (departamento San Salvador), donde cinco vagones quedaron fuera de las vías por causas que aún no fueron determinadas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento de manera extraoficial, la formación ferroviaria transportaba cemento como carga al momento del incidente.

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Tras el descarrilamiento, cinco vagones permanecieron en el lugar del hecho, mientras que la locomotora y otros tres vagones continuaron su recorrido hasta San Salvador, donde también quedaron bajo custodia policial.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales vinculados al descarrilamiento de la formación.

Personal policial intervino para resguardar el tren y la carga, mientras se aguarda información oficial sobre las causas que provocaron el incidente y el operativo que se llevará adelante para retirar los vagones y restablecer la normal circulación ferroviaria.