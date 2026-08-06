La obra de alta tensión unirá Chajarí y Federación con fondos provinciales, mejorará el servicio y eliminará el uso de generadores diésel.

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano.

La empresa estatal Enersa presentó en audiencia pública los aspectos técnicos de una nueva línea de alta tensión de 132 kV entre Chajarí y Federación. La obra será financiada por la Provincia y permitirá multiplicar la capacidad de abastecimiento eléctrico en el norte entrerriano, además de reemplazar el uso de generadores diésel.

La audiencia pública se realizó este miércoles en Federación, en el marco del procedimiento para obtener el certificado de conveniencia y necesidad pública que habilita la ejecución del proyecto.

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La nueva Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV conectará Chajarí con Federación y abastecerá la futura Estación Transformadora Federación 132/33/13,2 kV, cuya instancia de participación ciudadana ya fue cumplida. Ambas obras forman parte de un proyecto integral destinado a fortalecer el sistema eléctrico del norte provincial.

Participaron del encuentro el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende; el intendente de Federación, Ricardo Bravo; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el secretario de Energía, Jorge Tarchini; representantes de los sectores industrial y maderero, además de autoridades provinciales y vecinos.

Más energía y mayor capacidad de desarrollo

La infraestructura permitirá mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico para usuarios residenciales, comerciales e industriales, especialmente durante el verano, cuando la demanda alcanza sus niveles más altos.

Uno de los principales beneficios será la puesta en funcionamiento de la nueva estación transformadora, que cuadruplicará la potencia disponible en la región. Esto hará posible dejar de utilizar generadores diésel durante los picos de consumo, con un sistema más eficiente y sustentable.

La mayor disponibilidad energética también favorecerá la instalación de nuevas industrias, acompañará el crecimiento urbano y turístico de Federación y aliviará la carga de la estación transformadora de Chajarí, mejorando además el suministro para Villa del Rosario y Santa Ana.

Respaldo provincial e inversión estratégica

Las autoridades destacaron el impacto que tendrá la obra en el desarrollo regional. El intendente Ricardo Bravo la calificó como una respuesta largamente esperada para sostener el crecimiento de Federación y potenciar su parque industrial.

Por su parte, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, afirmó que el proyecto integra un conjunto de inversiones prioritarias orientadas a reemplazar la generación con diésel por soluciones más sostenibles.

En tanto, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, señaló que la futura estación transformadora incorporará tecnología digital y contará con capacidad suficiente para responder al incremento de la demanda eléctrica durante las próximas décadas.