Este es el horóscopo correspondiente al sábado 21 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al sábado 21 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día agradable en familia y con seres queridos. Evita discusiones y canaliza la energía a través del deporte.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buen momento para planes familiares o encuentros con amistades. Revisa tus gastos y evita imprevistos en el presupuesto.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Jornada ideal para salir con amigos y conversar con calma. Evita mezclar emociones con juicios apresurados.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Enfoque en el hogar y la familia para soltar tensiones de la semana.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día favorable para el afecto, la generosidad y los planes compartidos. Podrías recibir buenas noticias desde lejos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Buena energía para divertirte con amistades. Mantén la calma para no caer en discusiones tensas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La comunicación abierta ayuda a resolver temas en pareja y tomar decisiones. Busca compañías que te aporten buen ánimo.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día agradable en familia y con seres queridos. Evita discusiones y canaliza la energía a través del deporte.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buen momento para planes familiares o encuentros con amistades. Revisa tus gastos y evita imprevistos en el presupuesto.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Jornada ideal para salir con amigos y conversar con calma. Evita mezclar emociones con juicios apresurados.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Enfoque en el hogar y la familia para soltar tensiones de la semana.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día favorable para el afecto, la generosidad y los planes compartidos. Podrías recibir buenas noticias desde lejos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Buena energía para divertirte con amistades. Mantén la calma para no caer en discusiones tensas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La comunicación abierta ayuda a resolver temas en pareja y tomar decisiones. Busca compañías que te aporten buen ánimo.