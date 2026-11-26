La comunidad se concentró frente a la residencia de avenida Zanni para visibilizar la difícil situación económica que atraviesa el hogar.

Se manifestaron en la puerta del hogar de la capital entrerriana.

La preocupación por el futuro del Hogar San Vicente de Paul de Paraná movilizó este jueves a residentes, familiares, trabajadores, profesionales y vecinos, quienes se concentraron frente a la institución ubicada sobre avenida Zanni para manifestarse contra el posible cierre de la residencia, que cuenta con más de 130 años de trayectoria en la capital entrerriana.

La convocatoria tuvo como objetivo visibilizar la compleja situación económica que atraviesa el establecimiento y expresar el acompañamiento de la comunidad ante la incertidumbre que genera la posibilidad de que deje de funcionar. Durante la manifestación, quienes forman parte del hogar pusieron en palabras el vínculo que construyeron con el lugar, la importancia de la atención que reciben y la necesidad de sostener un espacio que, para muchos de sus residentes, representa su casa.

El escenario económico que enfrenta la institución estaría vinculado, principalmente, a los bajos aranceles que percibe de PAMI, cuyos ingresos no alcanzarían para cubrir los costos de funcionamiento, los servicios, el mantenimiento edilicio y los salarios del personal.

En medio de esa realidad, la concentración buscó poner en el centro de la discusión la continuidad de un establecimiento que forma parte de la historia de Paraná y que brinda atención y acompañamiento a personas mayores.

"Esto no es un asilo, ni tampoco un geriátrico, es un hogar de familia"

Uno de los momentos más emotivos de la manifestación estuvo protagonizado por los propios residentes, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la institución cierre sus puertas.

“Esto no es un asilo, ni tampoco un geriátrico, es un hogar de familia”, expresó Ana María, una de las residentes, durante la concentración.

La frase sintetizó el sentimiento de quienes habitan el establecimiento y que, en medio de la incertidumbre, buscan defender la continuidad de un espacio donde encuentran contención, cuidado, convivencia y acompañamiento cotidiano.

Los residentes no solo plantearon la preocupación por la continuidad de los servicios, sino que también destacaron el trato que reciben de los profesionales y trabajadores que se desempeñan en la institución, con quienes comparten el día a día.

En ese sentido, la manifestación fue también una expresión de reconocimiento hacia el personal y un pedido para que se encuentren alternativas que permitan sostener la residencia.

Otra de las mujeres que participó de la convocatoria dejó un mensaje que reflejó la esperanza de quienes buscan evitar el cierre: “Que esto llegue a los oídos y ablande los corazones para que el hogar no se cierre”.

El reclamo estuvo acompañado por familiares, vecinos y profesionales, que se sumaron a la convocatoria para hacer visible la problemática y respaldar la continuidad del establecimiento.

Un hogar con más de 130 años de historia

El Hogar San Vicente de Paul es una institución histórica de Paraná, con más de un siglo de trayectoria en el acompañamiento y cuidado de personas mayores. Su permanencia a lo largo de las décadas lo convirtió en un espacio reconocido dentro de la comunidad, donde la atención cotidiana representa mucho más que una prestación asistencial.

La situación económica que atraviesa pone en riesgo la continuidad de esa tarea, en un contexto en el que los costos de funcionamiento de una residencia de estas características requieren recursos suficientes para sostener la atención, garantizar las condiciones de cuidado y afrontar las obligaciones del establecimiento.