Horóscopo del viernes 10 de mayo de 2024

Tauro (21 de abril al 21 de mayo): Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio): Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. Mejoras profesionales. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Refúgiese en su familia y sus amigos. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Haga su trabajo como siempre, no compita. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre): Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. El nerviosismo dominará su conducta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre): Quizá consolide una relación sentimental. Ponga orden en su confusa economía. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. Huya del frío y, sobre todo, de la humedad.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): Abra su corazón al amor, le irá bien. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Se encuentra alegre y en buena forma.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Un familiar le da buenas noticias económicas. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. La jornada laboral debe ser de ocho horas, más es insano.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Haga todo lo posible para que se descongele su corazón. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Su organismo funciona perfectamente.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Piense un poco más en usted y cuídese.