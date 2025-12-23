Horóscopo del martes 23 de diciembre de 2025

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 23 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Juegue a la lotería nacional, está de suerte. Una novedad en su trabajo le traerá satisfacciones. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Su situación económica se irá estabilizando. Profesionalmente, está en buen momento. Cuidado con las corrientes de aire.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si sigue con sus caprichos, su pareja se va a desengañar. Las perspectivas económicas son muy prometedoras. Facilidad para vender sus ideas en su empresa. De los nervios va a estar fatal.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La seguridad le obsesiona y le trae problemas con su pareja. No es momento de jugar con su economía. Rompa con las limitaciones, exprese su lado creativo en el trabajo. Tenga cuidado con los esfuerzos físicos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Bien con los amigos y con la pareja. Podrían tratar de engañarle en nuevas inversiones. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. Todo en orden en su sistema nervioso.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los que tengan pareja, pueden estar planeando boda. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Serenidad absoluta en lo que al amor se refiere. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. No haga muchos esfuerzos o su espalda se resentirá.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No tolere que un extraño le utilice para resolver sus problemas. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Se abre para usted una nueva etapa en su profesión. No se exceda bebiendo tanta agua, tampoco es bueno.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su romanticismo estará a flor de piel. Ya es tarde para arrepentirse de los gastos realizados. Confíe en el logro de sus metas laborales. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. Administre bien el dinero. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. En los asuntos económicos tiene la suerte de su lado. Aprenda a delegar en el trabajo. Los nervios acumulados hoy debilitan sus fuerzas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo. Hay algún compañero que está celoso de su éxito. Debe evitar los malos hábitos alimenticios.