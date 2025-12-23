Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del martes 23 de diciembre de 2025

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 23 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

23 de diciembre 2025 · 06:42hs
Horóscopo

Horóscopo

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 23 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

Horóscopo del lunes 22 de diciembre de 2025

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 21 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco

Horóscopo del domingo 21 de diciembre de 2025

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Juegue a la lotería nacional, está de suerte. Una novedad en su trabajo le traerá satisfacciones. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Su situación económica se irá estabilizando. Profesionalmente, está en buen momento. Cuidado con las corrientes de aire.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si sigue con sus caprichos, su pareja se va a desengañar. Las perspectivas económicas son muy prometedoras. Facilidad para vender sus ideas en su empresa. De los nervios va a estar fatal.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La seguridad le obsesiona y le trae problemas con su pareja. No es momento de jugar con su economía. Rompa con las limitaciones, exprese su lado creativo en el trabajo. Tenga cuidado con los esfuerzos físicos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Bien con los amigos y con la pareja. Podrían tratar de engañarle en nuevas inversiones. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. Todo en orden en su sistema nervioso.

LEER MÁS: Horóscopo del lunes 22 de diciembre de 2025

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los que tengan pareja, pueden estar planeando boda. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Serenidad absoluta en lo que al amor se refiere. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. No haga muchos esfuerzos o su espalda se resentirá.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No tolere que un extraño le utilice para resolver sus problemas. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Se abre para usted una nueva etapa en su profesión. No se exceda bebiendo tanta agua, tampoco es bueno.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su romanticismo estará a flor de piel. Ya es tarde para arrepentirse de los gastos realizados. Confíe en el logro de sus metas laborales. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. Administre bien el dinero. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. En los asuntos económicos tiene la suerte de su lado. Aprenda a delegar en el trabajo. Los nervios acumulados hoy debilitan sus fuerzas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo. Hay algún compañero que está celoso de su éxito. Debe evitar los malos hábitos alimenticios.

Horóscopo Signo Diciembre
Noticias relacionadas
Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al sábado 20 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíacoAstrología. Este es el horóscopo correspondiente al sábado 20 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco

Horóscopo del sábado 20 de diciembre de 2025

Horóscopo.

El horóscopo para este jueves 18 de diciembre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 17 de diciembre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este martes 16 de diciembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Milei marcó objetivos para 2026 y regaló un libro clave al Gabinete

Milei marcó objetivos para 2026 y regaló un libro clave al Gabinete

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Ultimo Momento
Milei marcó objetivos para 2026 y regaló un libro clave al Gabinete

Milei marcó objetivos para 2026 y regaló un libro clave al Gabinete

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Horóscopo del martes 23 de diciembre de 2025

Horóscopo del martes 23 de diciembre de 2025

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Policiales
Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Ovación
Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Estudiantes conoce a sus rivales en el Torneo del Interior A

Estudiantes conoce a sus rivales en el Torneo del Interior A

La provincia
La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Dejanos tu comentario