Horóscopo del lunes 22 de diciembre de 2025

Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 22 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

22 de diciembre 2025 · 07:23hs
Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 22 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No se anticipe a lo que su pareja le va a decir. Cuenta con una gran intuición para los negocios. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Tensión nerviosa y falta de sueño, descanse más.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. No compre más de lo que puede consumir. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. Si quiere evitar problemas, cuídese la garganta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su entrega y comprensión hacen que su pareja funcione de maravilla. Goza de buena suerte en los juegos de azar. Oportunidad de progreso profesional. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. Haga menos dietas y más ejercicio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Necesita romanticismo en su vida, hágalo saber. Cíñase al gasto que había presupuestado. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Cuide esa afonía y no hable demasiado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Cambie su pensamiento sobre el amor, no sea tan superficial. No es necesario tanto ahorro, su economía va bien. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Comente a su médico lo de ese cansancio persistente.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Posee un halo de magia que encandila por donde va. Posible enfrentamiento con su banco. No se precipite ante esas ofertas laborales. Que la excesiva actividad no merme su forma física.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No mezcle a la familia con el amor. Cuide sus ahorros. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. Gran bienestar, disfrútelo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Establezca alianzas en su círculo profesional. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En el amor, sorpresas positivas y agradables. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su trabajo. Las corrientes pueden darle un susto.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Cuenta con el apoyo y cuidado de su pareja. Oportunidad de adquirir bienes a bajo precio. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer ejercicio.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Día algo movido en lo económico. Las ofertas profesionales se multiplican. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

