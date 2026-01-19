Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del lunes 19 de enero de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 19 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

19 de enero 2026 · 06:40hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Económicamente, la suerte le sonríe. Está muy receptivo ante las novedades laborales. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Debe preocuparse más por su economía. Promoción laboral, éxito, e incremento de las ganancias. Problemillas con su estado de salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si se decide a hablar con su pareja, todo se arreglará. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía. No descuide su visita al dentista.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Disfrute de su dinero, se lo ha ganado. Le ofrecerán un ascenso. Atención con los excesos en la comida y la bebida.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Las opiniones de otras personas le ayudarán en su vida sentimental. Suerte en los juegos de azar. Tómese su tiempo en el trabajo o cometerá errores. Cuide su estómago e intestinos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos. Físicamente, se encuentra mejor que nunca.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Mantenga a raya los celos. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Sus comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. Quizá ese cansancio se deba a su bajo nivel de hierro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Inténtelo, demuestre más cariño y comprensión. Esos caprichos excesivos están repercutiendo en su bolsillo. Dotes organizadoras en el trabajo. Levemente, su salud se verá afectada.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En su relación de pareja pueden surgir discusiones. Procure controlar los gastos, tiende a derrochar. Su creatividad le avala a la hora de cambiar de trabajo. La práctica de ejercicio es muy sana para la mente.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Ese zumo de naranja diario da sus frutos.

Sagitario (22/11 – 21/12)

Movimiento y entusiasmo acompañan tu jornada. Aprovechá el espíritu aventurero para actividades fuera de casa o paseos. La energía positiva puede traducirse en pequeños logros afectivos y proximidad con personas cercanas.

Capricornio (22/12 – 19/1)

Claridad y enfoque te acompañan en tus metas. La energía de hoy favorece la organización y la acción práctica, especialmente si ya tenés un plan definido. En lo afectivo, mostrar tu respeto a través del tiempo compartido será valioso.

Acuario (20/1 – 18/2)

Ideas frescas y colaboración serán positivas. Compartir proyectos con otros te ayudará a materializar tus visiones creativas. Podés recibir apoyo de alguien del pasado; confía en tu intuición para avanzar.

Piscis (19/2 – 20/3)

Sensibilidad y empatía marcan el día. Este domingo puede traer momentos de calma emocional y oportunidades para nutrir vínculos afectivos. La conexión con tus emociones profundas te permitirá comprender mejor tus necesidades actuales.

