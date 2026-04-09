Horóscopo del jueves 9 de abril de 2026

Astrología. Horóscopo correspondiente al jueves 9 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Horóscopo correspondiente al jueves 9 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Horóscopo correspondiente al jueves 9 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

El jueves pide más control con los gastos y menos impulso al momento de comprar. No será una buena jornada para salirte del presupuesto ni para querer resolver todo con plata. En el amor, si aparece una discusión menor, lo mejor será bajar el tono y no intentar imponer tu mirada.

Tauro

Una persona querida puede ocupar gran parte de tus pensamientos durante el día, aunque la agenda no te deje demasiado margen. Si no podés verla, al menos convendrá sostener el contacto. En pareja, será importante no tomarte mal una crítica sincera y mirar las cosas con un poco más de calma.

Géminis

Un amigo o alguien cercano puede proponerte un plan difícil de rechazar y será una buena idea aceptarlo. Compartir tiempo con tu gente te hará bien y también puede ayudarte a salir de cierta inercia. En el amor, si un vínculo no te llena, prolongarlo por costumbre no será la mejor opción.

Cáncer

Venís sosteniendo preocupaciones en soledad y eso empieza a pesarte más de la cuenta. El día será ideal para hablar con gente de confianza y dejar de analizar todo en aislamiento. También puede aparecer un ingreso inesperado. En el amor, será importante seguir lo que te marque el corazón.

Horóscopo

Leo

Los frutos del esfuerzo empiezan a verse, pero también podrían aparecer gastos que alteren cierta estabilidad económica. Si llega una factura o un cobro que no esperabas, será momento de revisar todo con atención. En el plano afectivo, convendrá ser claro con alguien si no estás del todo convencido.

Virgo

Hay una persona que puede estar interfiriendo más de la cuenta en tus decisiones y este jueves será clave para verlo con claridad. Alejarte un poco de quien te condiciona puede ayudarte a recuperar perspectiva. La jornada también invita a valorarte más y no subestimar tu capacidad para salir adelante.

Libra

Si ya empezaste a pensar en un viaje o en una salida importante para más adelante, este jueves será bueno para planificar y entusiasmarte con eso. Compartir proyectos con tu pareja o con amigos puede levantar el ánimo. Si estás conociendo a alguien, será buen momento para despejar dudas.

Escorpio

Si querés que algo avance, no alcanzará con esperar el momento ideal: habrá que mover algunas piezas. Eso sí, convendrá actuar con prudencia, sobre todo en lo económico. En la pareja, los problemas no se resolverán solos, pero tampoco será sano ceder en todo solo para evitar conflicto.

Horóscopo astrología signo signos zodíaco numerología (4) Horóscopo

Sagitario

Puede que el humor no acompañe demasiado, sobre todo si ciertos temas del pasado vuelven a incomodarte o si aparece una revelación familiar que no esperabas. Encerrarte con esos pensamientos no ayudará. Buscar d

istracción, apoyo y algo de calma será la mejor manera de a

travesar el día.

Capricornio

La jornada puede arrancar con poco ánimo y cierta sensación de desgaste, en parte por preocupaciones laborales que hoy convendrá dejar en pausa. Recuperar energía será clave, tanto desde la alimentación como desde el entorno. Si estás sola, alguien interesante podría aparecer cuando menos lo esperes.

Acuario

El jueves llega con una energía positiva que convendrá aprovechar. Habrá motivos para disfrutar, contagiar entusiasmo y abrirte a nuevas experiencias. Una salida o encuentro puede acercarte a personas valiosas también para lo profesional. En el amor, será un día de señales y oportunidades inesperadas.

Piscis

Tu costado sociable puede llevarte a abrir la puerta demasiado rápido a personas que todavía no conocés bien. El día pide amabilidad, pero también más observación antes de entregar confianza. En pareja, si debés dedicar tiempo a otra persona cercana, eso no tendría por qué convertirse en un problema.