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Horóscopo del viernes 24 de abril de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 24 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

24 de abril 2026 · 07:33hs
Horóscopo

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Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 24 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Horóscopo del miércoles 22 de abril de 2026

Procure que la monotonía no sea la protagonista de su relación. Mantenga la cabeza fría a la hora de ir de compras. Interesante novedad en el mundo profesional. La alegría y el optimismo entran a formar parte de su vida.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Deberá asumir mayores responsabilidades laborales. Hoy es el día de empezar a leer ese libro que tanto le apetece.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La relación amorosa avanza hacia una fase más íntima. Administre bien sus ganancias y no sea tan espléndido. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. Nada escapa a su control respecto a la salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El amor le sonreirá en el día de hoy. Controle el dinero que gasta en divertirse y en viajar. Día de abundante actividad laboral. Por fin dice adiós a ese virus intestinal.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Debe poner más de su parte en su relación sentimental. Compre algo nuevo y no se gaste un dineral en reparaciones. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. La tranquilidad es la mejor medicina.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Lo peor ya ha pasado y su pareja le apoyará en todo. La imaginación le hará multiplicar sus ahorros. Posibilidad de ascenso o movilidad a otra comunidad. Hoy, el estrés será su peor enemigo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Por fin le conceden el préstamo solicitado. Unos días libres en el trabajo le vendrán muy bien. Un pequeño sacrificio en las comidas le devolverá su figura.

LEER MÁS: Horóscopo del jueves 23 de abril de 2026

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hoy vivirá un día muy especial con su pareja. Llegan gastos inesperados. Va a contar con colaboración en su trabajo. Está lleno de energía, disfrútela.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La amistad cobrará protagonismo si no tiene pareja. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Su capacidad de trabajo será la envidia de sus compañeros. Duerma más para recuperar la energía gastada.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Jornada propicia para un encuentro sentimental. Una jugosa transacción económica le llenará su cuenta. Revise nuevamente sus proyectos laborales. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Esos pequeños detalles de su pareja le hacen muy feliz. Tiene más gastos de los que se puede permitir. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Quiere a su pareja pero surgirán tentaciones. Alguien de su alrededor necesita su ayuda económica. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. Afortunadamente, su salud no será mala.

Horóscopo Signo abril
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