Grave ataque a un policía en zona rural de La Paz: fue baleado durante una recorrida preventiva

Un policía fue gravemente herido de un disparo durante una recorrida en zona rural de La Paz. El atacante logró escapar.

Un funcionario policial resultó con heridas de gravedad en uno de sus brazos luego de ser atacado a tiros durante una recorrida preventiva en una zona rural del departamento La Paz.

Según informó la Jefatura Departamental a UNO , el hecho se registró en la madrugada de este jueves, alrededor de las 5:30, cuando efectivos de la Comisaría Primera realizaban tareas de control en el Ejido Este, sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 599. Los agentes descendieron del móvil para inspeccionar un domicilio deshabitado que habría sido recientemente ingresado por personas desconocidas.

En ese contexto, uno de los funcionarios, de 36 años, fue sorprendido por un agresor que se encontraba oculto en una zona de monte cercana. Desde allí, el atacante efectuó al menos dos disparos, uno de los cuales impactó en el brazo izquierdo del uniformado.

Su compañero, de 41 años, repelió la agresión utilizando su arma reglamentaria, pero no logró interceptar al sospechoso, quien huyó rápidamente internándose en la vegetación.

Grave herida

El policía herido fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se confirmó que presentaba lesiones de carácter grave, incluyendo fracturas en el radio y el cúbito del antebrazo izquierdo. Permanece bajo atención médica especializada.