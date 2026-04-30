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Nogoyá: confirmaron un cuarto caso de chikungunya

Autoridades sanitarias confirmaron la detección de cuatro casos de chikungunya en Nogoyá, lo que derivó en un operativo de prevención.

30 de abril 2026 · 08:35hs
Desde el Hospital San Blas se confirmó el cuarto caso en Nogoyá.

Desde el Hospital San Blas se confirmó el cuarto caso en Nogoyá.

Autoridades sanitarias confirmaron la detección de un cuarto caso de chikungunya en Nogoyá, lo que derivó en la puesta en marcha de un operativo de prevención que incluye fumigación y acciones de concientización en distintos barrios. Hasta el momento son cuatro las personas contagiadas.

Según se informó desde el Hospital San Blas, en los últimos días se registraron tres casos positivos de chikungunya, lo que motivó un trabajo coordinado con el Municipio para reforzar las medidas sanitarias en la zona.

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En tanto, este jueves desde el nosocomio se confirmó que un cuarto caso paciente fue diagnosticado con el virus de chikungunya. Continua desarrollándose el protocolo de emergencia que incluye fumigación intensiva y tareas de concientización en terreno para evitar la propagación del virus.

El responsable de prensa del hospital, Hernán Astudilla, explicó que se trata de una enfermedad transmitida por el mosquito, con características similares al dengue.

“En el transcurso de la semana anterior hemos tenido la confirmación de tres casos de chikungunya. Es un derivado del dengue, una enfermedad parecida, con síntomas similares”, indicó Astudilla en declaraciones a Canal 4.

Nogoyá chikungunya barrios
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