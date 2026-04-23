La nueva disciplina se incorporó hace un mes en Rowing al calendario y marcó un cambio en la preparación de jugadoras en categorías menores.

El básquet femenino del Paraná Rowing Club sumó un nuevo capítulo en su desarrollo con la incorporación del formato 3x3 en la categoría U15, una modalidad que comenzó a implementarse en la Liga Provincial por decisión de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

La medida, que establece la obligatoriedad de presentar equipos en esta disciplina, marca un cambio en la estructura formativa y ya muestra sus primeros resultados en la capital entrerriana.

El equipo femenino del club no solo se adaptó rápidamente, sino que logró clasificarse a la fase final tras una destacada actuación en la etapa inicial. Con cinco victorias en ocho partidos, las jugadoras aseguraron su lugar entre los mejores de la competencia y esperan por la definición, que se disputará en Villaguay.

En diálogo con UNO, la entrenadora Camila Carrero explicó el impacto de esta nueva modalidad: “Es algo novedoso a nivel provincial. El 3x3 ya se juega hace tiempo en el ámbito internacional y nacional, pero ahora se incorporó formalmente. Que sea obligatorio en algunas categorías muestra que hay una intención de proyectarlo a futuro”.

Rowing apuesta al básquet 3x3 femenino en Paraná

Rowing 2

La adaptación no fue un obstáculo para el plantel. Según detalló la entrenadora, el trabajo cotidiano ya incluía conceptos que hoy resultan clave para este formato. “No entrenamos específicamente 3x3, pero sí hacemos mucho hincapié en la técnica individual y en la toma de decisiones rápidas. Eso es lo que más se potencia en esta modalidad”, señaló.

El cambio de lógica respecto al tradicional cinco contra cinco es notorio. Con menos jugadoras en cancha, menor espacio y tiempos más acotados, el juego exige rapidez mental y precisión. “Es un formato que favorece mucho el desarrollo individual. Todo pasa más rápido y cada decisión pesa más”, explicó Carrero.

Competición en crecimiento

El desempeño deportivo acompañó la transición. Rowing se posicionó entre los mejores de su zona y logró el objetivo de meterse en la definición provincial. La instancia final se disputará en una sola jornada, lo que plantea un desafío adicional en cuanto a la organización y rotación de jugadoras.

Más allá de lo competitivo, la participación en este torneo también abre una puerta a futuro. “Creo que esto es un puntapié inicial. Si hoy es obligatorio, mañana puede ser optativo o incluso tener torneos propios más desarrollados. Es una modalidad que llegó para quedarse”, proyectó.

En paralelo al crecimiento deportivo, el club trabaja en fortalecer la base. Actualmente, las categorías formativas cuentan con entre 20 y 22 jugadoras, un número que consideran positivo, aunque con margen para expandirse.

Rowing 1 Rowing apuesta al básquet 3x3 femenino en Paraná

“Estamos bien, pero creemos que podemos estar mejor. Siempre invitamos a que se sumen más chicas. Trabajamos respetando los tiempos de cada una, entendiendo que todas tienen procesos distintos”, explicó Carrero.

El objetivo es claro: consolidar el básquet femenino desde las divisiones iniciales y generar una estructura sólida que permita sostener el crecimiento en el tiempo. En ese camino, el 3x3 aparece como una herramienta más para potenciar habilidades y atraer nuevas jugadoras.

Además, la modalidad permite un mayor contacto con el juego y una participación más activa, lo que resulta atractivo para quienes se inician en la disciplina. “Es dinámico, intenso y muy participativo. Eso también engancha”, remarcó.

Cambio y tendencia

La decisión de la CAB de incorporar el 3x3 en las competencias formativas responde a una tendencia global. La disciplina, que incluso forma parte del programa olímpico, gana terreno como complemento del básquet tradicional y como espacio de desarrollo técnico.

En Paraná, Rowing ya dio el primer paso y se posiciona como uno de los protagonistas en esta nueva etapa. Con resultados, proyección y una base en crecimiento, el club apuesta a seguir fortaleciendo el básquet femenino en todas sus variantes.

Escuelita mixta en el Paraná Rowing Club

La escuelita de básquet del Paraná Rowing Club es el punto inicial del proyecto, con una propuesta mixta para niñas y niños nacidos entre 2019 y 2021. En diálogo con UNO, Emiliano Anduiza remarcó la necesidad de sumar más chicas: “Hoy tenemos una sola nena, por eso buscamos que se incorporen más”.

Los entrenamientos son miércoles y viernes en el club, y jueves en la sede Yarará. La propuesta apunta al juego, la integración y el aprendizaje. Además, se realizan encuentros mensuales con otros clubes para sumar experiencia.