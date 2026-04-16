Horóscopo del jueves 16 de abril de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 16 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 16 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 16 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este lunes 13 de abril de 2026

El horóscopo para este martes 14 de abril de 2026

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Cambios importantes en sus propiedades. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Necesita más horas de descanso.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su carácter le convierte en una buena pareja para cualquiera. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. No favorezca situaciones conflictivas en su empresa. Su buena salud dependerá de su humor.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Envíe flores a esa persona tan especial. Sea más prudente con los innecesarios gastos que realiza. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. Si se precipita en las finanzas, tendrá problemas. Estudie todas las estrategias para desarrollar su trabajo. Ligeros mareos a causa de una deficiente alimentación.

Horóscopo 1

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Disposición afectiva encantadora. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben. Si no supera su adicción, vaya al psicólogo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Actitud positiva ante las adversidades sentimentales. Resuelva todas las cuestiones económicas pendientes. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Gozará de un estado físico excelente.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Su mala situación económica no llega a ser grave. Haga valer sus derechos en el trabajo. Evite riesgos con el fuego o la electricidad.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sabe que su pareja no es la que está fallando. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Se terminó el malestar con los compañeros. Está pletórico de salud y energía.

Horóscopo 2

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sentimentalmente, déjese llevar por la intuición. Atraviesa un buen momento económico. En el trabajo, no haga ningún caso a las malas lenguas. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ponga algo de su parte para que mejore la relación amorosa. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Especial cuidado con los huesos.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su pareja percibe que no hay sinceridad entre los dos. Haga un análisis de sus cuentas, es necesario. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Ambiente de entendimiento y amor. En la economía, todo irá sobre ruedas. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.