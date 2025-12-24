Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del 24 de diciembre de 2025

Astrología. Este es el horóscopo del 24 de diciembre de 2025. Lo que deparan los astros y el zodíaco signo por signo.

24 de diciembre 2025 · 07:44hs
Astrología. Este es el horóscopo del 24 de diciembre de 2025. Lo que deparan los astros del signo por signo.

Astrología. Este es el horóscopo del 24 de diciembre de 2025. Lo que deparan los astros del signo por signo.
Horóscopo

Horóscopo

Astrología. Este es el horóscopo del 24 de diciembre de 2025. Lo que deparan los astros y el zodíaco signo por signo.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Está mimoso y necesita todo el cariño de sus amigos. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. El descanso le sentará muy bien a su organismo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Haga todo lo posible para que se descongele su corazón. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Su organismo funciona perfectamente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Día ideal para aumentar sus ganancias. Su energía le hará aceptar nuevos proyectos profesionales. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No confunda una buena amistad con algo diferente. Buen momento para invertir en una vivienda. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Muy a tiempo la visita al oculista.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Intentarán jugar con sus sentimientos, huya de halagos. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Dejanos tu comentario