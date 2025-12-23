Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Bernardo Romeo no continuará como coordinador general de las juveniles. Su salida se producirá antes del Mundial.

Bernardo Romeo dejará su cargo como coordinador general de las selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras seis años de gestión y a tan solo seis meses del Mundial 2026. El exdelantero de San Lorenzo finalizará sus funciones la próxima semana y su salida se dará antes del inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

La salida se produce en un momento particular del ciclo de la Selección argentina, ya clasificada a la próxima Copa del Mundo y con un proyecto consolidado luego de la consagración en Qatar 2022.

Si bien el puesto de Romeo no estaba vinculado de manera directa al funcionamiento diario del seleccionado mayor, su rol fue estratégico dentro de la estructura de largo plazo del fútbol argentino.

¿Cuál era la función de Bernardo Romeo?

Romeo había asumido como coordinador general en enero de 2020 y se convirtió en una figura clave en la reorganización del área juvenil, ya que bajo su órbita quedaron las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, además de ejercer un nexo permanente con el cuerpo técnico de la Selección Mayor que encabeza Lionel Scaloni, y su tarea apuntó a unificar criterios de trabajo, metodología y valores entre todas las divisiones nacionales.

Uno de los principales hitos de su gestión fue la consolidación del Departamento de Scouting, impulsado junto a Juan Tassi en Europa, lo que le permitió ampliar el radar de futbolistas argentinos en el exterior y sumar a jugadores con doble nacionalidad que hoy forman parte del proyecto de selecciones, como Alejandro Garnacho y Nico Paz.

El propio Romeo había explicado el funcionamiento de ese sistema, basado en un seguimiento permanente, informes semanales y una plataforma compartida con los cuerpos técnicos.

Además de la captación de talentos, Romeo tuvo a su cargo tareas de planificación general, coordinación logística, armado de giras, supervisión de áreas médicas y de infraestructura, y la articulación diaria entre los distintos seleccionados, en donde su objetivo declarado fue siempre facilitar el camino para que los juveniles llegaran a la Selección Mayor dentro de un mismo marco de trabajo.

La salida responde a una decisión personal y a la posibilidad de continuar su carrera profesional en el exterior, donde asumiría un rol similar en un club o estructura deportiva, con versiones que lo vinculan al fútbol de Estados Unidos.

Desde la AFA aún no oficializaron su partida ni definieron quién ocupará el cargo vacante, y por el momento no hay candidatos confirmados para reemplazarlo.