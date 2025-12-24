¿Dónde comienza primero la Navidad en el mundo?

Kiribati es el primer país del mundo en recibir la Navidad, porque, por su ubicación en el Pacífico, el 25 de diciembre comienza allí antes que otros.

La Navidad no comienza al mismo tiempo en todo el planeta . Mientras en algunos países aún transcurre la tarde del 24 de diciembre, en otros ya se brinda y se intercambian regalos. Esta diferencia horaria hace que exista un país donde el calendario marca oficialmente el 25 de diciembre antes que en cualquier otro lugar del mundo.

Ese país es Kiribati, un pequeño estado insular ubicado en el océano Pacífico central. Está compuesto por 33 atolones y islas coralinas distribuidas a lo largo de una enorme extensión marítima. Aunque su población es reducida y su nombre poco conocido, Kiribati ocupa un lugar privilegiado en el mapa del tiempo, ya que se encuentra al oeste de la línea internacional de cambio de fecha.

El lugar donde la Navidad empieza antes que en el resto del planeta

Kiribati (1).jpeg

El motivo por el cual Kiribati recibe antes que nadie cada nuevo día no está relacionado con tradiciones ni costumbres religiosas, sino con un factor técnico: los husos horarios.

Dentro del archipiélago, hay un punto clave cuando llega diciembre: la Isla de Navidad, conocida localmente como Kiritimati. Este gran atolón de coral, con una superficie cercana a los 400 kilómetros cuadrados, representa aproximadamente el 70% de la superficie terrestre total del país y es, oficialmente, el primer lugar del mundo en vivir la llegada del 25 de diciembre.

El origen de su nombre se remonta a 1777, cuando el explorador británico James Cook llegó a la isla el 24 de diciembre y decidió bautizarla en referencia a la fecha que se aproximaba. Desde entonces, Kiritimati quedó vinculada de manera permanente al simbolismo navideño.

En la actualidad, la isla cuenta con varias aldeas principales (London, Paris, Tabwakea y Poland), un aeropuerto internacional y una actividad turística en crecimiento. Muchos viajeros llegan atraídos por la posibilidad de celebrar la Navidad antes que el resto del mundo, en un entorno de playas de arena blanca, aguas cristalinas y actividades como la pesca deportiva y el buceo.