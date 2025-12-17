Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 17 de diciembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

17 de diciembre 2025 · 07:15hs
Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los astros favorecen los cambios, anímese a esa nueva relación. Prepare un plan para sus inversiones. Llega una mayor estabilidad profesional. Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Solamente su familia llenará el hueco de su corazón. Ahorre intentando controlar los gastos. La oferta laboral que le van a hacer será muy buena. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No se deje llevar demasiado por el corazón, reflexione. Controle sus gastos, últimamente no tiene freno. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. Una escapada al campo siempre viene bien.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sin esperarlo, el amor invadirá su corazón. Ocasión de iniciar una política de ahorro más coherente. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Logra por fin hablar con la persona que le interesa. Si está pensando en pedir un préstamo, espere unos días. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. Si no puede dejar de fumar, pida ayuda.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No haga promesas amorosas que no pueda cumplir. Le van a comunicar una subida de sueldo. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Momentos de especial romanticismo. Económicamente, sigue en racha. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Por fin gana la batalla al colesterol.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Poca disposición para el amor. Reponga su economía antes de gastar sin medida. Llegará a acuerdos laborales importantes. Los huesos pueden resentirse si se excede con el deporte.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. No es una buena ocasión para hacer cambios laborales. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ocasión para hacer felices a las personas que ama. Intente que sus diversiones no descalabren su presupuesto. Le encargarán un informe profesional que hará muy bien. Organice esos aspectos de su vida que le traen de cabeza.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Es la hora de pagar las deudas, si las tiene. Buenas noticias profesionales. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Disputas con su familia por culpa de terceros. Jornada sin apuros económicos. Se siente con mucha seguridad en su trabajo. Unas sesiones de relajación no le vendrán nada mal.

