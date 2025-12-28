Horóscopo correspondiente al domingo 28 de diciembre de 2025

Tu fuego se renueva con fuerza. La Luna en tu signo te da coraje para cerrar ciclos y atreverte a iniciar proyectos que habías postergado. Esta última semana de diciembre es tu oportunidad de liderar tu propio renacimiento. Cierra el 2025 con acción, abre el 2026 con confianza. Tu afirmación de hoy: “Soy fuerza creadora y actúo con confianza. Números de suerte: 9, 3, 27.

Tauro

El impulso de la luna en el signo de Aries te saca de la comodidad y te invita a arriesgarte. Aunque tu naturaleza zodiacal busca estabilidad, la energía planetaria te pide movimiento y valentía. Escucha tu cuerpo, pero no temas al cambio. Lo que se transforma hoy será semilla de abundancia mañana. Tu afirmación de hoy: “Me atrevo a transformar mi mundo con valentía”. Números de suerte: 5, 6, 37.

Géminis

Tu mente vibra con ideas rápidas y audaces. La Luna en Aries te impulsa a comunicar con pasión y a defender tus pensamientos con poder y claridad. Las conversaciones intensas o sensibles pueden abrir puertas inesperadas, y tu palabra se convierte en chispa que inspira. Tu afirmación de hoy: “Mis palabras son fuego que inspira y transforma”. Números de suerte: 6, 49, 17.

Cáncer

Tu intensidad, tu sensibilidad emocional se eleva y te pide poner límites a todo aquel que abuse de tu nobleza. La Luna en Aries despierta tu instinto protector y te recuerda que cuidar de ti es también un acto de amor. Usa esta energía para cerrar heridas y comenzar un nuevo ciclo de vida más feliz. Tu afirmación de hoy: “Defiendo mi corazón con fuerza y amor”. Números de suerte: 5, 38, 14.

Horóscopo Astrología signos Zodiaco.jpg Horóscopo

Leo

La pasión que sientes ahora es combustible para proyectos que necesitan tu impulso, y tu presencia se vuelve un faro en medio de la incertidumbre. La Luna en Aries enciende tu fuego interior. Atrévete a soltar viejas expectativas y a entrar en lo nuevo con la valentía de quien sabe que su fuego nunca se apaga. Tu afirmación de hoy: “Soy luz ardiente y mi presencia inspira”. Números de suerte: 29, 32, 10.

Virgo

Tu energía se vuelve más directa, menos contenida, y eso te abre caminos que antes parecían bloqueados. Cada paso que das ahora es un acto de confianza en ti mismo, y cada decisión, aunque pequeña, se convierte en semilla de transformación. En este cierre de año, tu aprendizaje es soltar la rigidez y permitir que la vida fluya con espontaneidad. Tu afirmación de hoy: “Confío en mi acción, aunque no sea perfecta”. Números de suerte: 45, 27, 11.

Libra

La Luna en Aries, te recuerda que elegirte a ti mismo no significa abandonar a los demás, sino honrar la autenticidad que sostiene vínculos verdaderos. Tu energía se vuelve más directa, y aunque pueda generar tensión, también trae equilibrio. El cierre de este ciclo te pide valentía para sostener tu voz y claridad para marcar tus propios límites. Tu afirmación de hoy: “Me elijo con valentía y respeto mis vínculos”. Números de suerte: 45, 22, 18.

Escorpio

Este es un momento para abrazar la fuerza de tu propia transformación y permitir que lo viejo se convierta en ceniza. Tu energía se vuelve más directa, y tu capacidad de regeneración se convierte en tu mayor regalo. Deja atrás lo que pesa y abre espacio para que tu poder se exprese sin cadenas. Tu afirmación de hoy: “Soy fuego de transformación y renazco con fuerza”. Números de suerte: 30, 41, 27.

Horóscopo astrología signo signos zodíaco numerología (3)

Sagitario

La Luna en Aries alimenta tu entusiasmo y tu deseo de aventura. Tu espíritu libre se expande y busca horizontes nuevos, aprendizajes y experiencias que te llenen de vitalidad. Este tránsito te recuerda que la vida es movimiento constante y que tu fuego interior abre caminos infinitos. Tu afirmación de hoy: “Mi fuego interior me guía hacia nuevas posibilidades”. Números de suerte: 3, 37, 17.

Capricornio

La Luna en Aries te empuja a moverte más rápido de lo habitual. Aunque tu naturaleza busca estrategia y control, este tránsito te recuerda que la acción inmediata también abre caminos. Tu energía se vuelve más dinámica, y cada decisión que tomes ahora se convierte en semillas para una nueva siembra en tu vida. Tu afirmación de hoy: “Actúo con disciplina y valentía, abriendo nuevas sendas”. Números de suerte: 9, 39, 13.

Acuario

Tu energía se vuelve más audaz, y tu capacidad de defender lo que piensas abre caminos al éxito y a la expansión de tu ser. El cierre de este año 2025 te pide valentía para sostener tu visión y confianza para actuar con libertad. Deja atrás el miedo y comienza el nuevo año 2026 con la certeza de que tu visión y consejo son necesarios. Tu afirmación de hoy: “Soy chispa de cambio y mi acción transforma el futuro”. Números de suerte: 5, 35, 16.

Piscis

La Luna en Aries te saca de la ensoñación y te pide acción concreta. Tu energía se vuelve más directa, y los límites que estableces ahora se convierten en la base de tu destino. El cierre de este ciclo te pide que confíes en tu capacidad de materializar lo que imaginas y que actúes con determinación. Tu afirmación de hoy: “Con valentía convierto mi visión en realidad”. Números de suerte: 23, 49, 41.

Horóscopo de Walter Mercado