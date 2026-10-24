Las 10 ciudades del mundo donde caminar es parte del viaje

Un ranking elaborado a partir de la opinión de 24 mil residentes reúne ciudades donde caminar no es solo una forma de trasladarse, sino también de conocerlas

Hay ciudades que se entienden mejor desde una ventanilla y otras que piden caminar. Recorrerlas a pie permite descubrir barrios, plazas, cafés, mercados y edificios que muchas veces pasan inadvertidos cuando el traslado depende del auto o del transporte público. En esa experiencia se concentra buena parte del atractivo de las llamadas ciudades caminables.

La revista Time Out elaboró un ranking a partir de la opinión de 24 mil residentes y destacó las ciudades mejor valoradas por sus propios habitantes. El resultado reúne grandes capitales y urbes de diferentes tamaños, con una característica en común: distancias razonables, espacios públicos accesibles y una vida urbana que invita a recorrer las calles.

Las ciudades de Seúl y Edimburgo lideran

1. Seúl

La capital de Corea del Sur encabeza la lista, con un 93 % de sus habitantes calificando positivamente la caminabilidad. Barrios como Myeongdong, Insadong y Hongdae concentran comercios, gastronomía y vida nocturna, mientras que espacios como Seoullo 7017 ofrecen otra forma de atravesar la ciudad. El antiguo viaducto se convirtió en un paseo elevado de más de un kilómetro, rodeado de vegetación.

2. Edimburgo

Las pendientes y las calles adoquinadas no impiden que Edimburgo sea una de las ciudades preferidas para caminar. La Ciudad Vieja, el Castillo y Calton Hill se encuentran a distancias relativamente cortas, mientras que una caminata hasta Arthur's Seat permite sumar una de las mejores vistas panorámicas de la capital escocesa.

3. Nueva York

En Manhattan, la cuadrícula urbana hace que orientarse sea sencillo incluso para quien visita la ciudad por primera vez. Pero la experiencia no termina allí: barrios de Brooklyn como Dumbo, Williamsburg y Cobble Hill también pueden recorrerse a pie, al igual que el emblemático Puente de Brooklyn, con su paseo exclusivo para peatones.

Capitales nórdicas, diseño y peatones

4. Copenhague

Compacta, llana y segura, la capital danesa lleva décadas priorizando al peatón. Strøget, una de las calles peatonales más extensas de Europa, atraviesa el centro y conecta plazas, comercios y edificios históricos. Caminar por allí es también una forma de entrar en el ritmo cotidiano de la ciudad.

5. Oslo

La capital noruega modificó buena parte de su centro para reducir la presencia de automóviles. La eliminación de espacios de estacionamiento y la incorporación de infraestructura para peatones y bicicletas transformaron las calles en lugares de encuentro. El resultado es una ciudad que busca hacer de caminar una parte natural de la vida urbana.

La lista incluye capitales como Nueva York, Copenhague y París, que priorizan al peatón con espacios públicos accesibles.

Las que completan la lista

Estocolmo, construida sobre catorce islas conectadas por puentes y senderos, apuesta por recorridos cortos y espacios verdes. París redujo el tránsito vehicular y amplió las áreas peatonales, con más de 300 calles transformadas en espacios sin autos.

En Singapur, las tradicionales galerías cubiertas protegen a los peatones del sol y las lluvias y permiten desplazarse cómodamente entre distintos barrios. Helsinki, con su trazado compacto, suma parques y corredores como Baana, una antigua vía ferroviaria reconvertida para peatones y ciclistas.

La lista se completa con Cracovia, donde el casco antiguo y Kazimierz, el histórico barrio judío, concentran buena parte de sus atractivos en calles peatonales y adoquinadas.

Más allá de sus diferencias, las diez ciudades comparten una misma idea: cuando las calles están pensadas también para quienes caminan, el recorrido deja de ser simplemente un traslado. Se convierte en una manera de descubrir el destino, detenerse donde aparece algo interesante y disfrutar de la ciudad a otro ritmo.