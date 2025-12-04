Horóscopo del jueves 4 de diciembre de 2025

Este es el Horóscopo correspondiente a este jueves 4 de diciembre de 2025. Lo que deparan los signos del zodiaco.

Este es el Horóscopo correspondiente a este jueves 4 de diciembre de 2025. Lo que deparan los signos del zodiaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del martes 2 de diciembre de 2025

Horóscopo del miércoles 3 de diciembre de 2025

No dejes que el miedo te frene en proyectos productivos. Si aparece una propuesta, tomá recaudos pero no la descartes. En el amor, dejá de lado los razonamientos y seguí lo que sentís. Hoy surge una invitación especial.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Cuidá tu alimentación si querés llegar bien a las Fiestas. En el amor, las parejas recientes viven un gran momento. En lo laboral, tus esfuerzos rinden y mejora tu economía. Ahorrá un poco para planes cercanos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La Luna Llena te aporta energía y claridad. Lo que iniciaste empieza a dar frutos. Evitá decisiones apresuradas y observá. En el amor, llegará un día de romanticismo y pasión. Gran momento para brillar socialmente.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La Luna Llena favorece reconciliaciones y vínculos laborales. Volvés a integrarte al grupo. Proponé un encuentro y disfrutá. En pareja, se fortalece el clima afectivo y mejora la convivencia.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día muy positivo en el trabajo: llegan reconocimientos y resultados. No te apures, avanzá firme. En el amor, evitá presionar y buscá equilibrio. Si estás conociendo a alguien, podrías notar señales que no esperabas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Un contratiempo laboral te altera, pero una crítica puede ayudarte a mejorar. Evitá contar tus problemas: hay envidias cerca. Sé cordial, pero reservada. Cuidá tu ánimo y no te cargues de tensiones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No descuides tus tareas por planes tentadores. Organizá tu tiempo para no pagar las consecuencias. En el amor, podría surgir una propuesta para formalizar. Pensá tu respuesta antes del fin de semana.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Día ideal para resolver un tema que preocupa a alguien cercano. Te aliviará y hará bien a los dos. En lo laboral, mostrás tu potencial. Prepárate: el próximo fin de semana trae sorpresas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La Luna Llena te da claridad para ver tu entorno tal cual es. Detectás apoyos, oportunidades y verdades ocultas. En el amor, una confesión puede poner a prueba la relación. Hablá sin demoras.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tu pareja siente que dedicás más tiempo al trabajo que a la relación. Mostrá interés y mejorá la comunicación. El estrés te puede afectar: soltalo antes de que avance. Escuchar y hablar ayudará a los dos.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La Luna Llena potencia tu creatividad y tus emociones. Es momento de expresar lo que sentís. En el amor, vuelve la posibilidad de enamorarte. La energía positiva impulsa proyectos y vínculos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un contratiempo podría afectar tu ánimo, pero la Luna Llena te guía. No supongas que todo va en tu contra. Es momento de decidir y soltar cargas. Lo que expreses te liberará y te dará claridad.