Facundo Ramos: "Cada traslado es único y requiere atención personalizada"

En el marco de los 25 años de UNO, Facundo Ramos, quien está al frente de Mudanzas Ramos, visitó radio La Red Paraná y contó cómo lleva adelante la empresa familiar

21 de septiembre 2025 · 08:28hs
Facundo Ramos, al frente de la empresa familiar
En el marco de los 25 años de UNO, el ciclo de entrevistas de La Red Paraná continúa poniendo en primer plano a quienes, desde distintos ámbitos, construyen la identidad de la región. Este espacio, que da visibilidad a historias de vida, proyectos culturales y emprendimientos productivos, tuvo como invitado a Facundo Ramos, al frente de la empresa familiar Mudanzas Ramos, una firma que lleva más de 30 años ofreciendo un servicio integral y confiable a la comunidad.

La historia comenzó en 1994, cuando Gustavo Ramos, padre de Facundo, decidió emprender paralelamente a su trabajo en el banco Bersa. La iniciativa surgió en un contexto económico complicado, con privatizaciones bancarias y un ambiente de incertidumbre laboral, y se consolidó con la colaboración de personas con experiencia en mudanzas que se sumaron al proyecto. “Yo tenía cinco años cuando comenzó todo”, recordó Facundo, hoy contador y padre de dos hijos, Agustín y Valentino.

Actualmente, Mudanzas Ramos cuenta con dos camiones medianos y una camioneta, y realiza traslados que requieren logística y planificación cuidadosa. “Hacemos mudanzas a todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Nos metemos en la casa de la gente, en sus recuerdos valiosos. Es un servicio que requiere de mucha confianza”, aseguró Ramos en diálogo con radio La Red Paraná.

El servicio de la empresa incluye mudanzas de casas, oficinas, elevaciones y traslados especiales, como cajas fuertes, pianos y heladeras, que requieren estrategia y coordinación. “Lo más desafiante son los objetos pesados o delicados. También hemos trasladado fósiles de dinosaurios, que son casos excepcionales”, contó Facundo, destacando la experiencia y profesionalismo de su equipo.

Trabajar en familia ha sido un eje central de la empresa. “Desde que tengo uso de razón, la empresa estuvo presente en mi casa. En distintas épocas, mi viejo arrancó con un pequeño camión, haciendo mudanzas los fines de semana y algunos viajes a Buenos Aires. Crecí viendo el esfuerzo diario y aprendiendo a valorar la responsabilidad en cada trabajo”, relató Ramos.

El joven empresario no solo continúa con el legado familiar, sino que también reconoce la importancia de mantener un vínculo cercano con sus clientes. “Nuestro personal se comunica con cada persona para brindar la mejor atención y ofrecer soluciones a medida. Realizamos un trabajo coordinado, eficiente y prolijo”, destacó.

Más allá de la logística y la técnica, Facundo Ramos subraya la satisfacción personal que implica trabajar en lo que siempre conoció. “Sí, me gusta lo que hago. He mudado a muchos amigos, a compañeros de la universidad, a familiares que se fueron de la casa de sus padres o que se separaron. Es un trabajo que implica compromiso, confianza y respeto por los recuerdos de la gente”, aseguró.

Con tres décadas de trayectoria, Mudanzas Ramos se consolida como una empresa referente en la región, combinando experiencia, dedicación y un enfoque familiar que ha permitido construir relaciones duraderas con sus clientes y mantener la identidad de un proyecto que comenzó como un pequeño emprendimiento y hoy abarca todo el país.

