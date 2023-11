Era Javier Milei: el factor X de un fenómeno que arrasó el país

Capitalización del descontento, el 'Factor X'

Sobre los aspectos que garantizaron la victoria al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Virginia sostuvo: “Los motivos del triunfo de Javier Milei pueden encontrarse en su figura. Al principio era una persona más que iba a los medios y comentaba desde una postura de derecha, adversaria a las ideas que sostiene el gobierno actual. A partir de allí comenzó a posicionarse cada vez más con este discurso, no tanto desde lo político, pero sí muy firme contra las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández”. Asimismo destacó: “En redes, Milei hizo una gran campaña, porque estaba en todos lados, pero en realidad también fue porque habían personas que no analizaban dos veces sus dichos”. Ignacio, por otro lado, consideró: “Él supo expresar correctamente, más allá de las formas, la catarsis de una gran mayoría contra el sistema político actual que, principalmente, es por la crisis económica”. Por otro lado, en torno al rol de las redes sociales que jugaron un papel clave en la campaña de Milei, comentó: “El proceso de masificación en redes fue bastante orgánico. Creo que han sabido superar en ese aspecto al PRO y el peronismo/Unión por la Patria no tienen eso, al menos por ahora. Estas elecciones son un aprendizaje para el oficialismo derrotado”.

MILEI JÓVENES 2.jpg

Al ser consultada por la sorpresa que generó el amplio caudal de votos que recaudó la fórmula Milei-Villarruel, Garcilazo indicó: “En lo personal vi venir la victoria de LLA porque había que preguntarse a dónde irían los votos que se destinaron en las generales a Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y la izquierda”. En este marco, consideró que aquellos votos de Juntos por el Cambio viraron hacia La Libertad Avanza “porque son ciudadanos que eligieron a Bullrich por el descontento hacia este gobierno, que es un poco lo que pasó en las elecciones de 2015”.

Por su parte, Ignacio comentó: “La enorme mayoría de los argentinos no está de acuerdo con el ideario de LLA ni sus referentes, pero eso no fue lo que primó y el voto mayoritario no fue ‘a favor de’ sino ‘en contra’ del oficialismo”. Además, en referencia a los resultados de las generales -donde Sergio Massa había alcanzado el 30% de los votos-, opinó: “No creo que LLA haya dado vuelta la elección, porque se sumaron casi linealmente dos tercios contrarios a las propuestas de Unión por la Patria. Matemáticamente hablando, este era el escenario más posible”.

El voto a Milei: entre la crisis, la bronca y los ideales

En otra línea, lo que jugó un papel fundamental fueron los motivos para decidir por Javier Milei para la presidencia y, sobre esto, Virginia opinó: “Entre los votantes de Milei identifico dos tipos: por un lado quien concuerda con la mayoría de las ideas que trajo a lo largo de su campaña como la privatización de empresas estatales, de la educación y salud pública, la venta legal de armas, la dictadura, etcétera, porque hay personas que realmente creen en esas cosas. Por otro lado, hay un ciudadano que lo eligió en base a la economía porque la pasan mal, y consideran que no sirve votar al mismo partido o persona” dijo y agregó: “Muchos votaron a Milei por la situación económica y están convencidas en su plan enfocado en la dolarización, pero me preocupa que la ciudadanía no haya indagado sobre el tema. Si bien comprendo la postura de votar a Milei por la esperanza de una mejoría en lo económico, la realidad es que hubo y hay mucho desconocimiento de esta propuesta para el país”.

MILEI JÓVENES 4.jpg

Sobre eso, Erbes consideró que el caudal de votos que aglutinó Milei “es un arma de doble filo”, ya que haber votado al libertario no implica estar de acuerdo con los ideales y propuestas realizadas por LLA: “Esto plantea un desafío a su dirigencia, porque el caudal de votos a Milei no implica un cheque en blanco y mucha gente compró el discurso de que el ajuste -inevitable, ganara quien ganara- lo iba a pagar ‘la casta’ y hay un desconocimiento profundo de la sociedad en general sobre lo que esto implica. A Milei no le alcanzará con sacar viáticos a funcionarios y ordenar la macroeconomía y, en principio, la más castigada será la clase media y media-baja”. En este contexto, analizó: “Si Milei no pone sus esfuerzos en ordenar la situación y opta por darle lugar a agendas identitarias de la ‘derecha’ a modo de compensación ante las dificultades económicas, va a tener un problema muy grave ante su propio electorado, que son los más de 14 millones de personas que lo votaron”.

El futuro del peronismo y LLA a partir del 10 de diciembre

Ahora que finalizaron las elecciones y se definió que el oficialismo ya no estará en la Casa Rosada, surgió un nuevo debate: qué sucederá con el peronismo y sus principales referentes. Sobre esto, Erbes comentó: “El peronismo necesita darse una renovación, aunque se la hubiera dado de igual manera si ganaba Massa” y apuntó: “El peronismo, como partido y movimiento, tiene una ventaja en términos de supervivencia política que el resto no tiene, así como una doctrina propia y actualizable”. No obstante, destacó que esta doctrina no es conocida por muchos peronistas, pero ésta es “una herramienta fundamental para plantear el norte que es, en definitiva, lo que busca el electorado peronista y el electorado general: que la política sea capaz de ofrecer un futuro que permita aliviar un frente complejo y que ese futuro llegue lo más rápido posible” y observó: “Creo que el peronismo tiene dos posibilidades de ordenarse: iniciativa o crisis. Una depende de la audacia de los dirigentes y otra de un eventual fracaso de las políticas económicas de Milei”.

Virginia, por su parte, consideró que los partidos políticos en general “están en constante transformación desde las últimas décadas” y consideró: “En las próximas elecciones, lo que hoy conocemos como Unión por la Patria atravesará un cambio muy grande y debe tenerlo para poder ganar. Lo mismo debe suceder con el PRO, cuyo futuro que es una incógnita muy grande- y con la UCR. En este periodo que se viene en el corto plazo, debe haber una estrategia política fuerte y debe transformar la actual para llegar al electorado y convencerlos, así como obtener los votos de las personas indecisas que, en esta oportunidad, dudaron entre Massa y Milei”.

MILEI JÓVENES 3.jpg

Por otro lado, un aspecto en el que coincide un importante grupo de analistas políticos es la falta de institucionalización y de armado dentro de La Libertad Avanza y se advirtió la volatilidad de esta carencia de formalización. Al ser consultado por esto, Ignacio opinó: “Milei es un elemento que genera alguna suerte de sismo en el sistema político. Me parece que lo vamos a ver acoplándose a las reglas de juego mucho más rápido de lo que pensamos porque el sistema mismo se lo impondrá. LLA, de querer presentarse como alternativa que se sostenga en el poder, debe poder ser capaz de desideologizar ciertas actitudes y formas que pueden costar muy caro en términos políticos internos y diplomáticos. Hay otras “castas”, creo, mucho más poderosas que la política que no perdonan improvisaciones ni alteraciones en el orden". Asimismo, Virginia agregó: “LLA no tiene ‘respeto’ hacia la política y no están muy informados sobre cómo funciona. Por ejemplo, esto de defenestrar otras figuras o candidatos y luego hacer una alianza. Eso también implicó contradecirse en su discurso sobre que no formaría uniones con ‘la casta’” e indicó: “Como gobierno, en la parte de alianzas, el de Milei es débil porque hay partes del PRO y la UCR que no están de acuerdo con su figura”.

Los desafíos de la gestión Milei

A lo largo de esta semana comenzaron a sonar y a confirmarse, poco a poco, los nombres que formarán parte del gabinete de Milei. Ahora se habla de una influencia de Mauricio Macri sobre la futura gestión. Consultado por su opinión al respecto, Ignacio consideró que la figura del ex presidente explicó: “Tendrá influencia en la medida que Macri sea capaz de obtener un rédito, el apoyo es incondicional hasta que no lo es. Él no se hará cargo de la situación si la responsabilidad de implementar el cambio es del presidente electo. Si la cosa va bien, puede que piense en alguna alianza PRO-LLA, para competir electoralmente en el futuro. Si va mal, se desligará”. En torno a Patricia Bullrich, opinó que su figura “es de menor relevancia”. A su turno, Virginia observó: “Macri tiene y tendrá influencia, eso se puede ver en los nombres que suenan y se confirman para las distintas áreas. También juega la experiencia, porque muchos miembros de LLA carecen de ésta en la función pública y manejar un ministerio o secretaría es una carga pesada, por lo tanto la alianza con Macri es determinante, quien vio aquí una oportunidad de volver al poder”. En esta línea, coincidió con Erbes que la figura de Bullrich no tiene el mismo peso, pero observó: “Tras la alianza con ella, el discurso de Javier Milei se volvió más pasivo”.

Javier Milei BCRA Anses YPF 1.jpg

Otro interrogante a futuro es lo que sucederá con varias iniciativas polémicas que propone la plataforma de Javier Milei, las cuales implican un paso por el Poder Legislativo. Sobre esto, Garcilazo observó: “Se vio, históricamente, que cuando no hay mayoría en las Cámaras, es muy difícil tener un poder consolidado. Se deben observar qué alianzas se tejerán pero, en el corto plazo, será complicado para el gobierno de Javier Milei ser fuerte y obtener apoyo, porque debemos recordar que una parte del PRO se pronunció a favor de Javier Milei y otra no. Muchas ideas de Milei están fuera de la Constitución Nacional, lo que implicaría una reforma y no creo que las Cámaras la apoyen”.

En este aspecto, Erbes apuntó: “Milei no encontrará impedimentos iniciales en aprobar algunas leyes de reforma y ajuste pero, pasado este punto, observaremos realmente si estamos ante un improvisado o un hombre de la política que reniega de ella”. Por otro lado, consideró que si el libertario opta por gobernar a partir de Decretos, jugará un papel importante su Ministro de Justicia: “Hoy suena polémico Cuneo Libarona y su relación con la Corte Suprema, que no parece ser la ideal. Entender que la Justicia forma parte de estos procesos también es parte de entender la política. No quiere decir que no haya independencia de poderes, sino que hay un proceso de judicialización de la política que se combina con la politización de la Justicia”.