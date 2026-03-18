Entre Ríos: el Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas

El Senado de Entre Ríos celebró otra Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Periodo Legislativo. Aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas.

El Senado de Entre Ríos aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadore s de Entre Ríos, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de los 17 legisladores.

Se aprobaron, entre otros, proyectos de autoría del Poder Ejecutivo por los que se establecen límites jurisdiccionales de varias comunas entrerrianas.

La sesión en el Senado de Entre Ríos

Tras la aprobación del acta de sesión anterior y el acta de labor parlamentaria, se dio lectura a las comunicaciones particulares y al proyecto de Resolución de autoría del senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos) y las senadoras Patricia Díaz (La Paz- Más para Entre Ríos) y Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), por el que se resuelve citar al presidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, a comparecer ante la Honorable Cámara para exponer sobre el informe del Síndico Fiscalizador Pablo Martín Giampaolo e invitar formalmente al Síndico Fiscalizador, a exponer en sesión informativa los alcances de su informe. Expediente N°15.644.

Al respecto, el senador por el departamento Victoria, pidió la palabra para fundamentar la iniciativa de su autoría y solicitó celeridad del correspondiente tratamiento a la Comisión de Salud Pública y Drogadicción. “Pido que lo despache con prontitud y vuelva lo más rápido posible al recinto”, expresó Sanzberro.

En tanto, el senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) sugirió unificar de expedientes para un mejor tratamiento. “Compartimos la transparencia en el marco de poder conocer el desenvolvimiento” y entender “a fondo cómo se vienen desarrollando algunas cuestiones”, dijo el legislador.

Por su parte, el senador Marcelo Berthet (San Salvador- Más para Entre Ríos) pidió que el proyecto mencionado también se gire a la Comisión de Legislación General.

Por fuera de lista

La senadora Nancy Miranda (Federal- Más para Entre Ríos) mencionó los proyectos que ingresan por fuera de lista para ser tratados en la próxima sesión:

El Expediente N° 15.228: Proyecto de Ley por el que se crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano, con competencia en el departamento homónimo.

El Expediente N° 15.035: Proyecto de Ley por el que se crea una Fiscalía con competencia además de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Santa Elena, con competencia territorial en la ciudad de Santa Elena, Piedras Blancas, Colonia Bertozzi, El Solar, La Providencia, Puerto Algarrobo, Alcaraz Sur y El Quebracho.

El Expediente N°14.400: Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 36º de la Ley orgánica de Tribunales Nº 6902, ratificada por Ley Nº 7504.

El Expediente N° 15.390: Proyecto de Ley por el que se dispone la creación de un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano en materias económica, productiva, social, educativa y de infraestructura, basado en proceso de desarrollo local sustentable y sostenido.

Senado 2

De comunicación

Se aprobó sobre tablas, el proyecto de Comunicación del senador Sanzberro y de sus pares Silva, Cosso, Miranda, Conti y Oliva, por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Economía regularice las transferencias mensuales adecuadas a todas las Juntas de Gobierno de la provincia.

Asimismo, se aprobaron dos proyectos de Comunicación uno de autoría del senador Sanzberro (Expediente N°33423) y del senador Oliva (Expediente N°33426).

Limites jurisdiccionales

También se aprobó sobre tablas, los proyectos de autoría del Poder Ejecutivo por los que se establecen límites jurisdiccionales de comunas según expedientes:

Expediente N° 15.615: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales del Centro Rural de Población 5to Distrito del Departamento Gualeguay, declarado Comuna de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Expediente N° 15.617: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Justo José de Urquiza del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Expediente N° 15.618: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Santa María y Las Margaritas del Departamento Federación, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Expediente N° 15.619: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Yeso Oeste del Departamento La Paz, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Expediente N° 15.634: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Crucesitas Tercera del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Expediente N° 15.635: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Mojones Sud los Algarrobos del Departamento Villaguay, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Expediente N° 15.636: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna La Providencia del Departamento La Paz, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Expediente N° 15.646: Proyecto de Ley, mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Estación Lazo del Departamento Gualeguay, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Expediente N° 15.647: Proyecto de Ley, mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna La Esmeralda del Departamento Feliciano, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Nombramientos

Durante la sesión, además, se informó que el senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) fue nominado para integrar el Consejo Directivo del Instituto Portuario de Entre Ríos, en reemplazo del senador Hernán Méndez (Islas del Ibicuy- Juntos por Entre Ríos).

Asimismo, se informó que la senadora Gloria Cozzi (Concordia- Juntos por Entre Ríos) fue designada como miembro del Directorio del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos.

En tanto, tras la correspondiente votación, la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Peronismo Federal) será miembro titular y el senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) miembro suplente del Jurado de Enjuiciamiento Bienio 2026-2027, conforme a lo que dispone el artículo 4° de la Ley N°9283.