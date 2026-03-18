Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Una alumna del turno noche de la Escuela N° 1 de Federación fue golpeada por una compañera. Su familia radicó la denuncia.

Un episodio de violencia se generó en la Escuela N° 1 Carlos Pellegrini de Federación, donde una alumna fue brutalmente golpeada por una compañera durante el turno noche y generó repudio en el ámbito educativo.

De acuerdo a la denuncia realizada por el padre de la víctima a un medio local, el ataque se produjo de manera repentina y sin mediar palabras. Como consecuencia de la agresión, la adolescente sufrió múltiples contusiones producto de los golpes recibidos.

En ese sentido, el progenitor manifestó su angustia y preocupación por la situación que atraviesa su hija: “Mi hija no quiere volver al colegio, está muy golpeada y teme por su vida”, expresó a Radio City. Asimismo, indicó que decidió hacer público el caso “para que a nadie más le pase”.

El episodio de violencia

Otro de los puntos que genera inquietud es que, según afirmó la familia, la presunta agresora tendría conocimientos en artes marciales mixtas (MMA), lo que agrava el cuadro debido a la capacidad técnica para infligir daño físico.

Tras lo ocurrido, se radicó la correspondiente denuncia penal y se aguardan medidas tanto desde la institución educativa como de la Justicia, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y prevenir nuevos episodios de violencia en el ámbito escolar.