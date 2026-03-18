Uno Entre Rios | Policiales | Federación

Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Una alumna del turno noche de la Escuela N° 1 de Federación fue golpeada por una compañera. Su familia radicó la denuncia.

18 de marzo 2026 · 18:07hs
El episodio ocurrió en el turno noche de la escuela Carlos Pellegrini.

El episodio ocurrió en el turno noche de la escuela Carlos Pellegrini.

Un episodio de violencia se generó en la Escuela N° 1 Carlos Pellegrini de Federación, donde una alumna fue brutalmente golpeada por una compañera durante el turno noche y generó repudio en el ámbito educativo.

golpiza
Violencia en escuela de Federación.

Violencia en escuela de Federación.

De acuerdo a la denuncia realizada por el padre de la víctima a un medio local, el ataque se produjo de manera repentina y sin mediar palabras. Como consecuencia de la agresión, la adolescente sufrió múltiples contusiones producto de los golpes recibidos.

El fallecimiento de la persona dejó un hondo pesar en Colonia Alemana.

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.

Gualeguaychú: Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9

En ese sentido, el progenitor manifestó su angustia y preocupación por la situación que atraviesa su hija: “Mi hija no quiere volver al colegio, está muy golpeada y teme por su vida”, expresó a Radio City. Asimismo, indicó que decidió hacer público el caso “para que a nadie más le pase”.

El episodio de violencia

Otro de los puntos que genera inquietud es que, según afirmó la familia, la presunta agresora tendría conocimientos en artes marciales mixtas (MMA), lo que agrava el cuadro debido a la capacidad técnica para infligir daño físico.

Tras lo ocurrido, se radicó la correspondiente denuncia penal y se aguardan medidas tanto desde la institución educativa como de la Justicia, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y prevenir nuevos episodios de violencia en el ámbito escolar.

Federación Escuela Violencia
Noticias relacionadas
Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito.

Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito

Leonardo Airaldi declaró en Paraná bajo fuerte custodia. En sus primeras palabras ante el Tribunal, se solidarizó con el fiscal y expuso su historia personal.   

Airaldi ante la Justicia: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta.

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

  photoLeonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná en una jornada clave por dos causas unificadas de narcotráfico

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Ultimo Momento
Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Policiales
Gualeguaychú: Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9

Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito

Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito

Airaldi ante la Justicia: Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien

Airaldi ante la Justicia: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Ovación
Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Facundo Ardusso se suma al equipo del Gurí

Facundo Ardusso se suma al equipo del Gurí

La provincia
El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El CGE convoca a las familias a actualizar los datos de estudiantes en SAGE

El CGE convoca a las familias a actualizar los datos de estudiantes en SAGE

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

Entre Ríos: el Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas

Entre Ríos: el Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Dejanos tu comentario